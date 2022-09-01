Владислав Дейнего: Украина перешла красную черту, нам с ней не по пути

В столице ЛНР в рамках федерального просветительского марафона «Мы вместе» российского общества «Знание» наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренка встретился с министром иностранных дел республики Владиславом Дейнего. Политик любезно согласился дать эксклюзивный комментарий нашему изданию.

– Владислав Николаевич, скажите, для чего нужны подобные платформы?

– В современном мире информация играет ключевую роль для формирования как личности, так и государства. Эти молодые ребята, которые интересуются историей своей республики, это как раз то поколение, которое придёт нам на смену. Они обязаны понимать те истоки, которые привели к сегодняшним событиям. Нам очень важно вовлечь молодежь в такие мероприятия, они дают возможность самим познакомиться и с сегодняшним днём, и чётко увидеть перспективы дальнейшего развития.

– На марафоне вы рассказывали про историю создания республики, про Минск-1 и Минск-2, но времени было мало. Что вам лично запомнилось и что не успели рассказать?

– Авиаудары по Луганску являются той красной линией, которую перешла Украина. Если события в Одессе и Мариуполе были сравнительно далеко от нас, где-то там, то 2 июня – это уже то, что было с нами непосредственно. Надежда на разумный диалог с Украиной погасла. Время нам показало, что договориться с этой страной невозможно, современную модель Украине навязывают извне. Территорию Украины Запад активно использует в формировании некого окружения Русского мира военными базами, агрессивными странами НАТО. Украина нужна Западу для создания некого кольца вокруг России, которое прекратит воздействия Русского мира на самосознание всего мирового сообщества. К сожалению, они не понимают, что эти процессы невозможны. Та же Азия не разделяет мнения Запада о порядке мироустройства с подчинением одному государству. Мироустройство сегодня меняется, хотя США по инерции пытаются перевести нормы международного права в некие «правила».