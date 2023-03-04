Юбилей артиста Челябинского театра кукол: 60 лет и более 60 ролей.

Коллектив Челябинского театра кукол имени В.Вольховского, а также его друзья и поклонники в воскресенье, пятого марта, поздравят и выразят своё признание ведущему актёру театра Заслуженному артисту РФ Андрею Дрыгину в связи с его 60-летием.

Умение очаровать, рассмешить, обаять, легко повести беседу, изящно иронизировать и умно шутить – это стиль общения и человеческая суть юбиляра – «весёлого авантюриста с юной душой». В театре без него не обходится ни одно неформальное мероприятие. Он всегда готов что-то придумать, поддержать, помочь организовать, потому что ему интересно жить, потому что каждый день он встречает с радостным ощущением первооткрывателя. Так и говорит: «Просыпаешься утром и знаешь, что непременно что-то произойдет». Вот завтра произойдёт его праздник – День рождения, в канун которого захотелось непременно пообщаться с этим большим, улыбчивым, добрым человеком.

- Андрей Дмитриевич, каким вы были в детстве?

- Наивным, веселым искателем приключений, шалопаем и немного авантюристом.

- Зрелость вас изменила?

- Не особенно. Душа и характер остались теми же, а изменения только внешние.

- Что для вас является самым важным сейчас?

- Желание и возможность жить. В моей жизни было много опасных ситуаций, когда я буквально мог умереть или погибнуть: я падал с высокой скалы, тонул в реке, боролся с серьезной болезнью и победил ее.

- А была в вашей жизни мечта, которая так и осталась нереализованной?

- В детстве я мечтал стать моряком. Почти до окончания школы бредил мореходным училищем. Взахлеб читал книги о море и кораблях, рисовал в альбоме и на партах парусники, наверное, тысячу раз прочитал книгу Игоря Всеволожского «Раскинулось море широко». Она и сейчас стоит на моей книжной полке. Эта мечта так и осталась неосуществленной. У меня с детства было плохое зрение, так что я не подходил морфлоту по медицинским показателям.

- Но ведь и профессия артиста для многих тоже является мечтой, которая не всегда может осуществиться.

- Не могу сказать, что мечтал стать артистом. После школы я мог бы поступить в военное училище, которым командовал мой дядя, или пойти учиться в техникум на специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобилей ВАЗ», что было очень престижно по тем временам. Но в итоге выбрал театральное училище. А началось все с того, что в восьмом классе я попал в детскую театральную студию «Риск», название которой мы с юмором расшифровывали как «Распутная и сексуальная компания». Нам было весело, интересно друг с другом. В студии я смог реализовать свою тягу к лицедейству. А уже позже, в театральном училище, мастер моего курса Роман Борисович Ренц открыл нам кукольный театр, его возможности, его уникальность и ценность. Многие из нас ведь мечтали стать драматическими артистами, а театр кукол не воспринимали и не понимали.

- Так чем же привлекла вас профессии кукольника, в чём её прелесть?

- В детстве папа часто говорил мне, что настоящий мужчина не тот, который все умеет, а тот, который может всему научиться. И именно профессия кукольника может научить тебя всему – работе с разными материалами, когда ты сам делаешь куклу. Умению видеть себя со стороны, когда ты работаешь над ролью. Способности задвигать своё я, чтобы вывести на первый план куклу, потому что именно она является нашим инструментом.

- А если бы вам пришлось кого-то отговаривать от выбора этой профессии, что бы вы сказали?

- Поберегите здоровье. Только это может быть причиной не идти в эту профессию.

- Что вас сегодня больше всего радует в жизни?

- То, что я живой. То, что я чего-то хочу, к чему-то стремлюсь. Радует дочь. Радует внук. Радует семья. Я много лет женат и жена до сих пор является главным человеком в моей жизни. В этом году мы с ней празднуем сорок лет совместной жизни.

- Вы оптимист?

- Еще какой! Правда, иногда ворчливый оптимист. Но быстро отходчивый. Не могу долго злиться, и всегда стараюсь избегать негативных эмоций.

- Каким видите себя через лет этак десять или двадцать?

- Так далеко я не загадываю. Но очень хотел бы посмотреть, что со мной будет лет через десять или двадцать.

Для справки. Андрей Дмитриевияч Дрыгин, заслуженный артист РФ, ведущий артист театра. Окончил Ярославский театральный вуз. В Челябинском театре кукол с 1994 года. За время работы в театре сыграл более 60 ролей в детском и взрослом репертуаре: Дядя Митя («Любовь и голуби»), Волк («Подарок для папы»), Петух («Аналогия»), Емеля («По-щучьему велению»), Петрушка («Петрушка на войне»), Мюнхгаузен («Барон Мюнхгаузен»), Ганс Христиан Андерсен («Неправильная сказка»), Комар («Муха-Цокотуха»), Мышиный король («Щелкунчик»), Дедушка (в «Колобке», «Репке» и «Курочке Рябе») …

Неоднократный участник и лауреат (в составе актерского ансамбля театра) Всероссийского фестиваля театральных капустников «Веселая коза», фестиваля «Поют актеры драматических театров» в Нижнем Новгороде, лауреат IV фестиваля-конкурса «Золотой Конек» (г.Тюмень) в номинации «Лучшая мужская роль» (за роль Волка в спектакле «Подарок для папы»), неоднократный лауреат Челябинского конкурса актерской песни им. Клавдии Шульженко, лауреат открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала», лауреат областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2021» в номинации «Лучший актерский ансамбль» (спектакль «Каштанка»). Лауреат Государственной премии Челябинской области в номинации «Театральное искусство».