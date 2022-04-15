Юлия Жаботинская о премии «Андрюша»: мы даём детям веру в себя

28 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балеты пройдёт благотворительный Гала-концерт и награждение лауреатов ХIII Премии «Андрюша-2022». Ежегодно, на протяжении уже 13 лет, грандиозное событие собирает сотни самых одарённых детей со всего региона, многие из которых находятся в трудной жизненной ситуации. Для поклонников премии это не просто очередной смотр-конкурс талантов, это встреча с лучшим, что есть в человеке. И это лучшее открывают в зрителе дети, заставляя прагматичных взрослых увидеть в жестоком и куда-то несущемся мире то, что, казалось бы, давно из него ушло - искренность, красоту и дерзновение к недосягаемой мечте.

В преддверии волнительного события мы взяли серию интервью у основателя и директора Детского благотворительного фонда «Андрюша» Юлии Жаботинской. Сегодня мы поговорили о том, почему «Андрюша» - больше, чем конкурс, как премия меняет жизни ребят из глубинки, на какую помощь могут рассчитывать педагоги, воспитывающие талантливых детей, где на Южном Урале живут юные художники и почему в балете долгое время не было победителей.

- Юлия Александровна, как родилась идея премии «Андрюша»?

- В 2009 году, через 2 месяца после того, как мы потеряли сына Андрюшу, на майские праздники я увидела по телевизору концерт, организованный фондом «Подари жизнь». На нем выступали известные артисты, а в зале помимо обычных зрителей, находились онкобольные дети. Деньги с продаж билетов собирались на их лечение. И это был такой тёплый, такой душевный, такой…очень трогательный концерт. На тот момент у нас с мужем была только идея – создать благотворительный фонд, который бы помогал одарённым деткам нашего региона. И мне захотелось, чтобы у нас появился такой «детский Оскар» Челябинской области, чтобы он проводился на очень высоком уровне на главной сцене Челябинской области, в Театре оперы и балета, чтобы его вёл замечательный артист Саша Олешко, чтобы поддержать детей приезжали известные артисты, чтобы всё было красиво, торжественно. И вот всё это мы загадали, отпустили в космос и начали работать.

- А дальше…

- А дальше всё как-то начало складываться само собой. Случайно мы познакомились с народным артистом России Андрисом Лиепой - но случайностей, как мы знаем, не бывает. Это был июнь 2009 года. Нас пригласили на 100-летие дягилевских «Русских сезонов» в Париже. Мероприятие проводил фонд имени Мариса Лиепы, основанный Андрисом и Илзе Лиепа в честь их отца - легендарного танцовщика, звезды мирового балета. Андрис на протяжении многих лет восстанавливает русские балеты, когда-то привезенные Сергеем Дягилевым в Европу - «Жар-птицу», «Шехеразаду», «Половецкие пляски», «Тамар», «Синий бог» и другие. И знаете… искусство, оно же очищает душу, моё сердце начало потихоньку отогреваться, и после спектаклей я подошла к Андрису. Рассказала, что мы хотим организовать вот такой концерт (а тогда у нас даже фонда не было!), и спросила: «Андрис, можно ли через тебя пригласить к нам какую-нибудь известную балетную пару?».

- И как он отреагировал на такую неожиданную просьбу?

- А он говорит: «Ну, а что только пару? Я готов сам включаться, приезжать, если надо, быть членом жюри». А вы представляете: где он – и где мы. На что он ответил: «Я ведь тоже Андрюша». Так Андрис стал бессменным председателем совета жюри и попечителем нашего фонда.

- Юлия Александровна, а вам было страшно начинать такое ответственное дело, не зная всех тонкостей работы в благотворительной сфере?

- Когда не знаешь, что тебя ждет, наоборот, не страшно! Мы вообще не понимали, что это такое, просто с головой туда нырнули и всё. За месяц собрали и обработали заявки на конкурс детей со всей Челябинской области, отправили диски членам жюри в Москву, получили обратную связь от них, просмотрели всех ребят в Челябинске, организовали концерт с полным зрительным залом, придумали мультфильм о миссии фонда, изготовили авторские призовые статуэтки. Вот сейчас я бы не стала так опрометчиво поступать (смеётся). Мы работали на эмоциях, на энтузиазме.

- А как вы формулировали себе идею премии?

- Идея была такая, чтобы любой ребёнок мог принять участие в конкурсе и показать свои таланты, независимо от своего социального положения. Сейчас же большинство конкурсов идут на коммерческой основе.

- То есть задача, насколько я понимаю, состояла в том, чтобы сделать искусство доступными для детей. Каким образом, вы решили этого достичь?

- Мы придумали такой формат: сам конкурс проводится заочно, далее победителей, выбранных членами жюри, мы приглашаем на просмотр в Челябинске, выбираем номера для Гала-концерта Премии «Андрюша». Подать видео-заявку могут дети из всех населённых пунктов Челябинской области. Первые несколько лет было такое, что нам привозили видео на дискетах и дисках, в разных форматах, мы это всё конвертировали в единый формат, собирали на одном диске, передавали таблицы, отправляли жюри. У кого-то из них получалось открыть видео, у кого-то – нет, и с ними тоже работали…Это так…ох…всё очень непросто было.

- А как сейчас всё происходит?

- Лет пять назад мы внесли изменения в Положение о конкурсе, и сейчас все видео-заявки закачиваются в одном формате на платформу You-tube. Это удобно и для членов жюри, которые теперь могут посмотреть материал в любое удобное для себя время. С учётом того, что в жюри деятели культуры и искусства федерального масштаба, люди они занятые, это облегчает процесс отбора.

- За 13 лет премия «Андрюша» стала, как это модно говорить, культурным брендом Челябинской области. Вы согласны с этой оценкой?

- Сейчас премия действительно становится значимым событием для региона и проектом, который можно тиражировать и масштабировать. Каждый год к нам приходят запросы из соседних областей, звонят, просят принять заявку, но мы вынуждены отказывать. Поэтому на будущий год мы бы хотели подключить к участию и другие регионы Уральского округа. Но для этого, конечно, требуются другие финансовые и организационные возможности. В прошлом году мы выиграли президентский грант Фонда культурных инициатив, и в рамках него получили средства на систему CRM. Теперь у нас всё систематизировано, мы можем проводить аналитику по самым разным параметрам – какой возраст педагогов, возраст детей, из каких они городов, какие номинации более востребованы, какие – менее. И главное, это абсолютно прозрачна система оценок: мы видим баллы и комментарии членов жюри. При этом друг друга они не знают, живут в разных городах, им неважно, какие здесь у детей были регалии, они видят только ребёнка, его имя и фамилию. Либо в нём есть искра таланта, либо нет.

- А жюри часто расходятся во мнении по поводу победителей?

- Интересно, что члены жюри на этапе просмотра заявок не обсуждают между собой конкурсантов, и тем не менее выбирают, как правило, одних и тех же детей. Или не выбирают. Далеко не всегда есть победители в номинациях. В номинации «Классический танец», например, у нас не было лауреатов с 2011-го по 2019 год.

- А с чем это связано?

- Ну, поскольку у нас в жюри Андрис Лиепа (улыбается), то планка в классическом танце очень высокая. Видимо, возникали вопросы к уровню подготовки детей в этом сложном виде искусства.

- Какие города или районы проявляют наибольший интерес к премии «Андрюша»?

- Конечно, большинство заявок из Челябинска. А далее идут города - Копейск, Магнитогорск, Еманжелинск, Троицк, Кыштым, Коркино, Тюбук, Нязепетровск, Аша. Талантливые лауреаты-художники - из небольшого села Агаповка. Ребята оттуда становятся победителями уже два года подряд, все – ученики одного педагога. Причём одна девочка-призёр – сирота, мы ежегодно дарим ей обучающую поездку в Творческую школу в Суздале.

- То есть премия «Андрюша» — это не только конкурс, но и образовательный проект?

- Да, у каждого лауреата Премии «Андрюша» есть индивидуальная программа поддержки, для коллективов – это фестивальные и конкурсные поездки в творческие лагеря, в том числе за рубеж. Раньше за время таких поездок ребята могли посетить 5-6 стран. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с ведущими некоммерческими организациями в сфере культуры. Так, во время весенне-осенних каникул ребята занимаются в Творческой школе вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербурге или Москве, летом организуем для вокалистов, художников и актеров поездку на 2-х недельный обучающий интенсив от Международной творческой школы благотворительного фонда «Новые имена» в Суздале. У солистов есть ещё дополнительные программы. Например, много лет подряд наши друзья из Франции выделяли детям фонда путёвки в Париж - с проживанием, визами, авиабилетами, экскурсионной программой. Плюсом мы участвовали в таких серьёзных международных проектах, как Концерты Мира в Хиросиме, Токио и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

- Сколько ребят благодаря премии «Андрюша» получили возможность раскрыть свой талант?

- За 13 лет существования премии участие в конкурсе приняли 22 тысячи детей. И с каждым годом детей становится всё больше и больше. В первый год приняли участие около 500 детей, а в этом году - уже 2741! Такого количества желающих ещё никогда не было. При этом «Андрюша» - это высокий стандарт качества, и конкуренция здесь очень высокая. Как нам говорят: «Каждый талантливый ребёнок мечтает выиграть «Андрюшу».

- До скольки лет вы поддерживаете своих «звёздочек»?

- Мы их ведём до поступления в вузы и далее. По возможности помогаем им поступать – организуем консультации с педагогами московских вузов, даём рекомендательные характеристики. А поскольку у фонда уже есть репутация, то наших подопечных охотно берут на бюджет.

- Получается, вы воспитываете новое поколение артистов?

- Да, совершенно верно. Большинство лауреатов нашей премии выбирают искусство своим профессиональным путём. Наши выпускники - наша большая гордость! Вот, например, Настя Горлаченко, лауреат самой первой премии «Андрюша-2010», уже стала заслуженной артисткой республики Крым! А самая первая «звёздочка» фонда, Серёжа Зимин из Копейска, после окончания ГИТИСа стал солистом Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

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- Вы замечали, как участие в конкурсе «Андрюша» меняет отношение детей к жизни?

- Как говорят педагоги и дети, с появлением фонда «Андрюша» их стали больше замечать. Они увидели, что они нужны обществу, что есть люди, которым не всё равно, чем они живут и чем дышат. Причём мы поддерживаем не только ребят, но и педагогов. Педагоги наших лауреатов получают денежные сертификаты на совершенствование профессионального мастерства. Мы оплачиваем их обучение, совместные поездки с детьми в тот же Суздаль, другие творческие школы и лагеря, где они имеют возможность повысить свою квалификацию, обучаясь у педагогов ведущих творческих вузов России. В последний пандемийный год, когда не было никаких выступлений, дети фактически не учились, мы выделили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей 20 преподавателям и 20 выпускникам. Сумма, может быть, незначительная, но всё-таки…А в этом году при поддержке средств губернаторского гранта мы организовали для 500 педагогов дополнительного образования масштабный проект – двухдневный форум с участием 24 федеральных экспертов. На 6 площадках шли семинары и мастер-классы по различным направлениям искусства и психологии. Участвовать в форуме мог любой педагог, изъявивший желание, и при этом совершенно бесплатно.

- Юлия Александровна, вы рассказали, как меняются дети с появлением в их жизни «Андрюши», а изменила ли вас многолетняя работа по организации премии?

- Конечно! Когда я начинала, я вообще не понимала, куда я попала. Я никогда не была в творческой атмосфере. По первому образованию я химик, пять лет проработала экспертом-криминалистом, баллистом, затем десять лет занималась бизнесом – у меня была своя компания по продаже приборов отопления. И я даже не предполагала, во что выльется наша идея с благотворительным фондом. Только когда мы провели первого «Андрюшу», мы поняли, насколько остро стоит проблема поддержки талантливых детей и педагогов Челябинской области. А когда погружаешься глубже и глубже, понимаешь, что здесь нельзя работать «наполовину».

- То есть вашей работой стала благотворительность?

- Я даже работой это не могу назвать, это мое любимое дело. Мы даём детям веру в себя, в свои силы, показываем, какие есть возможности, и когда у них получается раскрыться, это становится источником вдохновения для нас. Вы даже не представляете, как стараются наши ребята, они отдаются на все 1000%! И эта энергетика считывается залом. Нам зрители говорят, что «все ваши концерты, проекты – это вынул душу, промыл в роднике с чистой водой и вернул обратно». Нам говорят: «Вы на своих концертах очищаете нашу душу, спасибо, что показываете детей - искренних, открытых, талантливых». И это важно. Важно, чтобы люди видели, что они - эти дети - есть.