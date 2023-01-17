Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко побывал на позициях мобилизованных танкистов из Челябинской области. Он поставил перед собой следующую цель:

– Главная моя задача, как журналиста с Урала, убедиться в том, что парни всем обеспечены, жалоб на здоровье или отсутствие питания не имеют, что в вещевом довольствии у них также никаких проблем нет.

Приняли представителей СМИ душевно. Встретившись с командирами в блиндаже, журналисты поговорили об обстановке и ситуации на линии боевого соприкосновения. Как командиры, так и личный состав – все настроены по-боевому. Ребята прошли боевое слаживание, командиры у них толковые, такие личный состав в беде не оставят – все же с Южного Урала! Поэтому и характер у подразделения суровый и честный.

Командир роты с позывным «Феликс» – кадровый военный, он был уволен в запас совсем недавно, и вот снова призвался по мобилизации.

– Цели специальной военной операции понимаю, главное – завершить начатое дело и выполнить поставленные задачи, – с уверенностью в голосе сообщает «Феликс».

Рядом с ним – заместитель по вооружению с позывным «Книга», он тоже призван по мобилизации. «Книга» в гражданском прошлом – профессиональный строитель.

– Подготовку проходили с личным составом три месяца, все понимают цели и задачи СВО, вещмешок я начал собирать ещё в апреле месяце, у меня было чувство, что призовут, – признаётся заместитель ротного.

Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО Михаил Бондаренко

Корреспонденты не удержались, спросили:

– Почему у вас такой необычный позывной?

– Повестка мне пришла 24 сентября, а 25-го я отправился в военкомат. Когда в своё время я служил «срочку», то купил книгу «Подготовка офицеров запаса сухопутных войск». После военкомата я пришёл домой и вспомнил о той книге. Когда открыл её, то увидел реальную мистику: дата покупки в 1997 году была именно 24 сентября! С той поры ровно 25 лет прошло. После этого я решил взять себе позывной «Книга».

– Как вы оцениваете подготовку на полигонах?

– Подготовка велась на высоком уровне, довелось вспомнить всё, чему учили в своё время, – заверил гостей командир танковой роты.

– У меня лично создалась впечатление, что нас сильно опекали. У нас было всё: горы гуманитарки, термобелье, обувь... Губернатор Текслер кинул клич, и нам было предоставлено всё, в чем мы нуждались. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать благодарность девушке Фатиме. Ей 20 лет, они с мамой связали шикарный шерстяной свитер, который я взял из гуманитарки. Когда его одеваешь, то ощущаешь согревающий эффект, – с гордостью говорит «Книга».

– А мне пришло письмо, пишет мне Саша, ученик 7 класса из города Берлина, что в Челябинской области. Благодарю его за доброе напутствие и обещаю выполнить его. Вернёмся на родину с победой живыми и здоровыми! – дополняет командир роты.

– Как вам личный состав?

– Главное, все понимают, с кем мы воюем, и для чего всё это делается. Некоторые солдаты сами родом из этих краёв.

– Вы уверены в личном составе?

– Да, полностью уверены. Был случай, когда надо было разгрузить состав с техникой, это дело очень затянулось. Парни не спали долго, все устали, но они переносили тяжесть службы стойко. Мне, как командиру, это очень понравилось.

– В чём сила нашей армии?

– В сплочённости и правде. Недавно я закончил читать книгу «Молодая гвардия», её герои-подростки не испугались даже смерть принять за правду, за свои убеждения. А ещё сила российской армии в наших людях и вере в них!