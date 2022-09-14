Из Челябинска в Антарктиду 75 лет назад отправилась колонна тракторов

Из Челябинска с Челябинского тракторного завода в Антарктиду 15 сентября 1957 года отправилась колонна тракторов С‑100А. Литера «А».

Это произошло 75 лет назад и давно стало «страницами истории» и освоения Антарктиды, и истории челябинского предприятия, скоро отмечающего свое 90-летие.

Кстати сказать, на челябинском заводе бережно сохраняются образцы исторической техники, покорявшей суровый регион, и эти образцы на ходу.

Как все было 75 лет назад. В начале 1956 года первая советская экспедиция под руководством ученого-океанолога и опытного полярного исследователя Михаила Сомова прибыла на Южный континент. На бортах дизель-электроходов «Обь» и «Лена» находились тракторы марки ЧТЗ мощностью 80 лошадиных сил.

Готовясь к первой экспедиции в Антарктиду, полярники неслучайно выбрали челябинские трактора. «С-80» проходили испытания холодом и льдом на севере Советского Союза и в этом показали хорошие результаты.

В Антарктиде тракторами разгружали корабли, на них осуществляли передвижение вглубь континента, строили первые станции «Мирный», «Пионерскую», «Восток-1», «Комсомольскую».

Именно челябинские трактора использовали для похода вглубь континента. На станции «Мирный» полярники составили поезд из двух тракторов и шести саней. На санях находились домики для полярников и научное оборудование.

Первый внутриконтинентальный поход протяженностью почти 380 километров продолжался более месяца. Морозы стояли крепкие, 50-60 градусов. Дули сильные ветры, нагоняя снежные метели, то и дело путь пересекали трещины во льдах. В день удавалось преодолеть всего по несколько километров. К тому же из-за разряженного воздуха техника то и дело глохла.

И все же челябинские трактора свою миссию выполнили без существенных поломок, отработав по две тысячи часов. В 380 километрах от поселка «Мирный» на высоте 2700 метров над уровнем моря была построена станция «Пионерская», где были сделаны взлетно-посадочные полосы для самолетов.

Приходилось инженерам и конструкторам завода доделывать технику под неизвестные ранее условия Антарктиды.

Оказалось, что в Антарктиде особый лед – рыхлый, и под него челябинские тракторы проваливались. В тот же год в Челябинск на завод приехали полярники и подробно выложили все свои замечания. Главный инженер готовящейся новой экспедиции В. И. Парфенов и участник первой экспедиции начальник транспорта станции «Мирный» М. С. Комаров рассказали, что тракторы отработали без существенных сбоев и были переданы следующей экспедиции в хорошем рабочем состоянии. Однако, отметили полярники, хорошо было бы приспособить машины к более суровому антарктическому климату.

На заводе внимательно отнеслись к просьбам полярников. Чтобы тракторы в высокогорных условиях не «задыхались», главный конструктор И. Я. Трашутин предложил применить турбокомпрессор для принудительной подачи воздуха в полости цилиндров. Утеплили кабину. Увеличили и ширину гусениц до одного метра. Новые машины стали уже 100-сильными и пошли с конвейера с литерой «А» – антарктический вариант.

Заводской художник Борис Гриневич разработал эмблему для антарктических машин – пингвинов, этот рисунок запечатлели на кабинах. По просьбе полярников тракторы покрасили в оранжевый цвет и сделали надпись: «Отважным исследователям Антарктиды – челябинские тракторостроители».

Таким образом, в состав транспортного отряда второй советской экспедиции входили четыре челябинских трактора. За их рычагами полярники занимались переброской грузов, подготовкой взлетно-посадочных полос для самолетов и многим другим.

Такова история. Сегодня на челябинском предприятии сохранены тракторы той далекой героической истории: С-80 и две машины Т-100М, так называемые «сотки».

В те дни, когда завод принимает экскурсионные группы, челябинцы и гости города с гордостью узнают историю о том, как челябинские машины помогали осваивать советским полярникам суровую Антарктиду. Возможно эти и другие исторические машины, которые сегодня бережно хранит ЧТЗ, должны лечь в основу создания в Челябинске своего музея трактора, что, несомненно, повысит туристическую привлекательность города. Или же стать удивительными и важными экспонатами Большой истории под открытым небом. А опыт такой экспозиции в Челябинске есть – экспозиция паровозов музея ЮУЖД. Кстати, в ней рядом стоят два экспоната – настоящий паровоз и настоящий танк Т-34.

Такое соседство неслучайно. Челябинск стал крупным промышленным центром страны благодаря двум великим событиям – мимо города прошла Транссибирская магистраль, а в годы Великой Отечественной войны в городе вокруг ЧТЗ сконцентрировались крупные производства, в сумме собравшиеся в Танкоград – город, которого хоть и нет на карте, но который остался в истории Великой Отечественной войны.

В переизданную недавно мою книгу «По городу, которого нет на карте» вошли удивительные истории про Танкоград, а также истории из послевоенных лет жизни легендарного завода – участие в освоении Антарктиды и история создания трактора-богатыря Т-800. Это неслучайно – в них продолжение славных традиций. И напоминать о них нужно чаще. Особенно накануне приближения 90-летия ЧТЗ.