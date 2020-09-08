Как челябинские дольщики стали инвесторами

В последнее время в России распространено строительство апартаментов, особенно это популярно в столичном регионе, однако такие случаи есть и в Челябинской области. Апартаменты – это интересный вид недвижимости для инвесторов и предпринимателей, но вот когда под их видом продают жилые дома с квартирами для постоянного проживания – это уже похоже на обман.

Об одной из таких историй, случившейся в городе Копейске, по улице Фруктовой, д. 3 мы и расскажем сегодня.

Застройщик ООО «УралФинанс» в лице С.Г. Назарова и К.Ю. Бабайлова продавал людям квартиры в строящемся доме №3 по улице Фруктовой в Копейске. По документам они числились как апартаменты. Дольщики видели, что дом оформлен как офисное здание и задавали застройщикам вопросы, однако те уверяли их, что это временно и выписывали дополнительное соглашение к договору о переводе здания в жилое помещение. Получается, фактически они продавали квартиры, а не офисы, и покупатель думал, что он обычный дольщик строящегося жилого дома. Но на самом деле по действующему законодательству апартаменты не являются жилыми домами, а действия застройщиков можно расценить как преднамеренное введение дольщиков в заблуждение, так как люди рассчитывают, что их долевое участие будет застраховано согласно федеральному закону, который распространяется на жилые дома. Таким образом, застройщики усыпляли бдительность покупателя и завоёвывали его расположение, прикрываясь законом, который на самом деле в данном случае не действует. В дальнейшем, как оказалось, такой недобросовестный застройщик не строил дом, а, как предполагают дольщики, распоряжался их средствами не по назначению и при этом жил со спокойной душой.

На обращение дольщиков по данной ситуации в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заместитель министра – начальник управления Е.В. Курилов ответил следующее: «В настоящее время механизмы удовлетворения требований участников долевого строительства предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 №218 - ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на объект «Офисное здание» по улице Фруктовая, 3 в г. Копейске, Челябинской области не распространяется».

Получается, что в этом случае дольщики с легкой руки застройщика превратились в инвесторов и полноценно не защищены законом в отличие от дольщиков, вложившихся в строительство жилых домов. Все дело в том, что существует популярный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», в котором ясно указаны основные моменты взаимоотношений между застройщиком и дольщиками, касающиеся как жилых, так и нежилых помещений. Однако в случае незавершенного строительства необходимо осуществлять процедуру банкротства застройщика для дальнейшего завершения строительства за счет федеральных средств и здесь в силу уже вступает другой закон №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков», который распространяется уже только на жилые дома и не действует при строительстве офисных помещений. Таким образом, покупая апартаменты, вы в любом случае рискуете. Хотя не понятно, почему же наше государство не обязывает страховать нежилые помещения? И даже если люди хотели приобрести их под коммерческое использование, почему они должны остаться ни с чем? А те, кто все же покупают апартаменты под проживание (осознанно или неосознанно, как в случае с копейскими дольщиками по ул. Фруктовой, д. 3), вообще вынуждены будут маяться по съемным квартирам, да еще и продолжать выплачивать ипотеку за то, чего нет и, возможно, не будет.

Кстати, благодаря бдительности дольщиков данного дома, которые обратили внимание прокуратуры на нецелевое использование средств застройщиком ООО «УралФинанс», данный застройщик попал под уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Дольщикам поступил ответ от Главного управления Министерства внутренних дел российской Федерации по Челябинской области от 27 июля 2020 года №3/206604887010, в котором подтверждается, что по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства объекта по адресу: г. Копейск, ул. Фруктовая, д. 3 возбуждено уголовное дело №11801750005001312. Дополнительно сообщается, что в ходе предварительного расследования установлены лица, причастные к совершению преступления, которым предъявлено обвинение.

Одна из дольщиц дома Ольга Сарычева рассказала также о том, что следователь, ведущий это дело, сообщил ей, что данное дело, возбужденное по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», планируется завершить к концу этого года, и также, что сейчас рассматривается вариант поиска нового застройщика для возможной передачи ему недостроя, так как рассчитывать на завершение строительства за счет федеральных средств они не могут, пока их дом не признали жилым. А вот жилым дом не признают, пока он не достроится, в итоге получается замкнутый круг, неизвестно кто и как может помочь дольщикам решить вопрос в этой ситуации.

О своих поисках решения данной проблемы корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала одна из дольщиц дома Альбина Мазур:

«Я обращалась в администрацию города Копейска, к уполномоченному по правам человека, в дом.рф и в министерство строительства Челябинской области. На данные момент все сводится к тому, что мы все же попадаем под ФЗ-214, однако ФЗ-218 «По защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» на нас не распространяется. Мне не понятно почему, ведь в нем также фигурируют нежилые помещения. Почему же они не застрахованы от такого случая? И неужели таким застройщикам можно безнаказанно обманывать людей и оставлять их ни с чем?»

По словам Альбины Мазур, в июле администрация города Копейска, министерство строительства и прокуратура наконец-то обратили на дольщиков внимание и активно стали разбираться в этом вопросе. Все согласились с тем, что деятельность застройщика – это обман людей. Что дольщики не хотели покупать себе помещения для бизнеса или любой другой деятельности, кроме как для проживания. Поэтому в первую очередь на рабочей встрече было принято решение инициировать перевод строящегося дома в статус жилого. Но почему-то было принято решение сделать это не с помощью прокуратуры в правовом поле, а обратиться к губернатору области Алексею Текслеру. Администрация города Копейска обещала дольщикам отправить ему письмо с просьбой помочь перевести здание в статус жилого. На наш взгляд, это немного странная постановка вопроса, главная надежда все-таки должна быть на правоохранительные органы, ведь признать дом жилым можно, вероятно, и через суд.

Тем, кто только собирается приобретать жилье в строящемся доме, можно порекомендовать с учетом горького опыта дольщиков-инвесторов очень тщательно выбирать застройщика и уж точно не приобретать апартаменты вместо жилья.