Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»

Владимир Винокур – советский и российский артист юмористического жанра, основатель и художественный руководитель Театра пародий, народный артист РСФСР.

Его имя давно ассоциируется на эстраде с образом искрометного балагура. Пародии и монологи в исполнении артиста вошли в золотой фонд отечественного юмора.

В юбилейные дни коллеги и друзья артиста, наверняка, будут вспоминать немало интересных и важных страниц из жизни любимого артиста.

Об одной такой «странице» может вспомнить и уроженец Челябинска художник-портретист Игорь Белковский. В этом году исполняется 25 лет, как он начал работу над своей, ставшей известной, коллекцией живописного проекта «Российские звезды в домашней обстановке».

«Первым в серии «звезды в домашней обстановке» стал Владимир Винокур. Он пришел на выставку моих картин, тогда я и предложил сделать его потрет. Он согласился. Идея портретов «без бабочек» ему понравилась. После Владимир Натанович помог мне наладить связь и с другими звездами. Он просто предложил мне составить список, а потом при мне же сам своих коллег и обзванивал. Согласились практически все — Лещенко, Николаев, Газманов и другие. Вот тогда я понял, что авторитет у Винокура непререкаемый, - вспоминает художник. - Мне достаточно было сделать 5-6 работ, после чего звезды сами пошли ко мне — звонки Винокура уже не понадобились. Коллекция «звездных» портретов имела успех. Выставки с участием некоторых портретов известных персон проходили и в Кремле, и в Государственной Думе. Половина коллекции была выкуплена самими «звездами».

Художник создал несколько семейных галерей, среди них. – Кобзона и Винокура.

Кроме Владимира Винокура, захотевшего запечатлеть себя со своей собакой-дворнягой, жившей тогда в семье артиста, художник написал портрет супруги артиста Тамары и дочери Насти, брата Бориса и мамы Анны Юльевны.

Портрет Владимира Винокура художник Игорь Белковский написал в 1998 году. Чуть позже, в том же году, был написан портрет друга артиста знаменитого певца Льва Лещенко.