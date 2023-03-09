Картины челябинского Народного художника излучают радостный цвет

Народный художник России Анатолий Ладнов выставил в Челябинском центре искусств свои картины разных лет.

Как-то на одной из выставок мы с Анатолием Николаевичем, которого знаю много лет, подошли к картине, где изображены мальчишки в пионерском лагере. Картину эту, оказалось, художник начал писать еще в конце 60-х; сейчас, спустя полвека, решил дописать.

Оказалось – это не единственный случай, когда в почтенном возрасте живописцу захотелось вернуться к некоторым работам, которые он создавал в годы своей творческой молодости.

В этом есть и просто человеческое объяснение – хочется окунуться в прошлое, которое приятно вспоминать. Для творца многие воспоминания - в картинах. Вот как на той, где дочка художника еще маленькая девочка. Постоять с кисточкой у этой работы мастеру тоже хочется.

Есть у Ладнова картины, которые он считает главными, значимыми в своем творчестве.

Одна из них - полотно «Демидовы. Приезд специалистов-иностранцев на Урал». Картину челябинский живописец задумал почти 40 лет назад.

А написал лишь тогда, когда в России сменился общественный строй.

«Вы что, хотите увековечить образ эксплуататора трудового народа?» – гневно отчитывали художника советские чиновники.

Он в сердцах отвечал: «Если бы не Демидовы, вряд ли Урал был сейчас «опорным краем державы». Но его не слышали. Писать картину категорически не советовали.

Анатолий Ладнов всегда тяготел к жанровым полотнам. Одни «Первостроители Магнитки» чего стоят. И демидовскую тему воплотил на холсте. Ушло на это более шести лет жизни.

Анатолий Николаевич всегда писал много этюдов и картин. Иногда с одного места привозил несколько работ, просто поворачивал этюдник в другую сторону — и через час был готов новый сюжет в красках.

Он всегда писал только с натуры. Как-то один из коллег недоуменно спросил: «Что ты все ездишь на природу? Съезди один раз, отсними все, что надо, на «цифру» - хватит материала для этюдов на целый год».

«Сюжеты так действительно можно собрать, - считает живописец. - Но для живописи это не всегда главное. Чтобы точно передать состояние природы, надо в него окунуться самому. Иначе туман получится тяжелым, а не прозрачным, свет в солнечный день будет слепить, а не светиться».

Художник вырос в Миассе, любит этот город среди гор и соседние с ним места, где много озер.

Часто - в разные годы и в разные времена года - он приезжал сюда на этюды. Писал многих знакомых людей в здешних деревнях и для своей главной картины «Демидовы».

Только полсотни персонажей на этом холсте, позировали ему в разных старинных костюмах знакомые и незнакомые люди.

Художник «шел по жизни» - непростой жизни, перешел уже свой 85-летний «рубеж», а восприятие природы и окружающего мира сохранялось.

Вне зависимости от сюжетов картин - всегда Ладнов выражал свое восприятие яркими красками.

Среди главных картин художника - «Пост № 1», «На золотых приисках», «Портрет художника Е. В. Никольского» (1966), «На фронт» (1967); «Вечно живой» (1969), «Первостроители Магнитки», «Первый трактор» (1984), «Демидовы» (1995); триптихах: «Опаленные войной», «Начало» (1975).

Ладнов - Народный художник России. Он окончил знаменитую «суриковку» в Москве, преподавал в Челябинском художественном училище.

Был среди его учеников и мой брат Игорь Белковский, ныне действительный член Российской Академии художеств, лауреат премии «Светлое прошлое».

«Меня давно считают московским художником. Хотя всегда при случае подчеркиваю: я – челябинец. И здесь живет мой первый учитель в живописи, ставшей моей профессией и призванием. Хотя я закончил институт имени Сурикова, учителем считаю не московских профессоров, их скорее нужно назвать педагогами. А Учитель мой из Челябинска - Анатолий Николаевич Ладнов, - не раз говорил Игорь Белковский. - Именно в его мастерскую меня в детстве привел отец. Он дружил со многими челябинскими мастерами кисти, среди них был и Ладнов. Так я начал ходить в мастерскую к Анатолию Николаевичу и первый свой этюд в жизни написал подаренными им красками. Можно сказать: мой путь живописца был начат с красок Ладнова».

Как-то художник заметил: сейчас все заполонил авангард, а русская реалистическая школа в загоне.

«Один из моих учителей, Павел Корин, выживал тем, что мозаику на станции метро в Москве выкладывал, - вспоминал живописец. - Его сначала Максим Горький поддержал, а потом Константин Симонов лично к Сталину ездил. Просил, чтобы не дали погибнуть таланту. Ленинскую премию Корину в итоге дали за три дня до смерти. А я до сих пор помню, как мы, девять студентов, пришли к нему, и он дал нам завет: не предать русскую реалистическую школу».

Ладнов уверен, что самое сложное - написать картину в духе реализма. Это те, кто не умеет рисовать, скатываются в авангард, где неумение будет менее заметно.

Как-то посол Индии приобрел у челябинского живописца «Зимний пейзаж».

«Мы с ним и его женой потом долгое время переписывались, подарками обменивались», - вспомнил челябинский художник.

Всю свою творческую жизнь Анатолий Ладнов любит выезжать на этюды. Писал их в Средней Азии, Чехословакии, Германии, Прибалтике. Но больше всего - на Южном Урале, под Миассом, где прошло его детство.

«Я ведь сирота. В Миассе вырос», - говорит Анатолий Николаевич. Напоминанием о маме была всегда совсем маленькая фотокарточка. Спустя много лет художник напишет портрет матери по этой фотографии. Портрет можно было увидеть на выставке, которая прошла в Челябинске в год 85-летия живописца.

Рисовать Анатолий Ладнов стремился с раннего детства. Тогда любил рассматривать дореволюционные журналы «Нива», которые были у бабушки в Миассе.

«Глиняные краски приходилось неделю разводить. Подруга бабушки мне иногда остатки половых красок приносила. А кисточки из сапожной щетки мастерил», - вспоминал художник.

У челябинского художника много картин, много разных сюжетов, но все полотна и этюды объединяет «формула», определяющая творчество Ладнова, - радостный цвет.

Когда-то одну из своих публикаций о челябинском живописце в московском издании «Литературная Россия» так и назвал: «Радостный цвет».

Анатолий Ладнов - единственный сейчас в Челябинске живописец, имеющий звание Народного художника России.

А всего в Челябинске два Народных художника. Кроме Ладнова, это скульптор Вардкес Авакян, автор известного монумента «Курчатов» у городского бора.

Выставку Анатолия Ладнова в Челябинском центре искусств на улице Сони Кривой можно будет посмотреть до второго апреля. Вход свободный.