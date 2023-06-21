Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»

В эти дни по федеральному каналу идет многосерийный фильм «Операция «Престол». Это повод, чтобы вспомнить разговор с историком спецслужб, автором нескольких книг на эту тему Анатолием Шалагиным. Он рассказал, что знаменитую игру «Престола» организовал Павел Судоплатов

Четырехлетняя операция советской разведки по дезинформации германского командования не ограничивалась радиоигрой, выяснил челябинский краевед Анатолий Шалагин. Сотрудники НКВД успешно имитировали диверсионную и подрывную деятельность.

Автор книг о разведчиках, других работ, посвященных славным страницам истории Южного Урала, Анатолий Шалагин рассказал о своих находках, имеющих прямое отношение и к операции «Монастырь», и к опорному краю державы.

«Дезинформация потенциального противника – одно из важнейших направлений работы любой разведки мира наряду со сбором секретных данных. История знает примеры, когда введение в заблуждение врага приносило победу. На счету советской внешней разведки несколько особо успешных операций. В годы Великой Отечественной войны насущнейшей и одновременно сложнейшей задачей была стратегическая дезинформация абвера и германского командования. Операция «Монастырь» получилась грандиозной и по масштабу, и по результатам. Наши разведчики блестяще ее провели. Итогом, помимо прочего, стали провалы гитлеровцев в битвах под Сталинградом и Курском. И одним из важнейших звеньев этой многоуровневой игры оказался Челябинск…, - рассказал он

– Как город, находившийся в глубоком тылу, оказался в центре таких событий?

– Если коротко, суть игры, начавшейся с первых дней войны, такова: якобы в тылу воюющего Советского Союза существует глубоко законспирированная подпольная организация «Престол», цель которой – восстановление монархии с помощью наступающих фашистов. Явочные квартиры «престольцев» располагались не только в Москве, но и в Челябинске. И это, конечно, не случайно: Южный Урал всегда привлекал внимание иностранных разведок. А с началом войны в абвере были крайне заинтересованы в получении достоверной информации о том, что происходило в наших краях, куда эвакуировалось более 200 крупнейших предприятий СССР. И о заводе, который выпускал самые грозные танки, в рейхе знали.

Учитывая такой интерес германской военной разведки к Челябинской области, авторы операции «Монастырь» и «поселили» подпольщиков-монархистов именно тут. В абвере этой легенде поверили.

– Кого подвели под «Монастырь»?

– Не буду углубляться в подробное описание многоходовых мероприятий, проведенных советскими разведчиками. Скажу лишь, что все «визитеры», присланные из рейха в СССР, искренне верили, что «престольцы» проводят тут громадную диверсионную и разведывательную работу. Наши оперативники сжигали, например, старый заводской сарай, а в абвере были уверены, что сгорел целый цех вместе с танками и людьми. Случались, конечно, и настоящие аварии на производстве, но преподносились они как успешно проведенные диверсии. Мало кто знает, что нередко через станцию Челябинск прогонялись на большой скорости липовые эшелоны с танками и артиллерией, прикрытыми брезентом. На самом деле там лежали бревна. Это тоже фрагменты операции «Монастырь». Дезинформация была предназначена абверу.

– Кто отвечал за операцию?

– Разрабатывалась она сотрудниками НКВД, а непосредственно руководил ею легендарный Павел Анатольевич Судоплатов – заместитель Фитина, главы советской разведки в годы войны. Кстати, Павел Михайлович Фитин – наш земляк. Он родился в селе Ожогино, некогда входившем в Челябинскую область (ныне Курганская область). И Фитин, и Судоплатов многократно бывали на Южном Урале в годы войны, контролируя проведение операции «Монастырь». Судоплатов получил за нее орден Суворова, которым, как известно, награждались только полководцы.