Подводные камни биометрической революции

Российские банки всё активнее стали собирать биометрические данные граждан. Россиянам расхваливают биометрию как удобный и современный способ получения финансовых услуг. «Лицом» всего за пару секунд можно расплатиться в магазине, прямо из дома открыть вклад или оформить кредит, а для подтверждения денежной операции достаточно произнести одно слово. Систему распознавания лиц планируют встроить и в банкоматы. В этом случае отпадёт потребность носить с собой карту или мобильный телефон: подошёл к банкомату, произнёс название операции и снял деньги.

Плюсы использования биометрии этим не ограничиваются. Так, например, бизнес может сократить траты на персонал. Технологию, разработанную компанией NtechLab, в прошлом году уже опробовали в некоторых фитнес-центрах. Вместо администраторов посетителей встречали турникеты, работающие на основе нейросети, она же открывала клиентам и шкафчики. Казалось бы, цифровой прогресс налицо.

Но у людей вполне обоснованно возникают сомнения — кто будет пользоваться данными, в каких целях и насколько надёжны их хранилища. Убедительных ответов на эти вопросы пока нет. Более того, цифровизацию «нахрапом» раскритиковала одна из самых влиятельных персон в российской ИТ-индустрии Наталья Касперская, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и президент компании InfoWatch.

В интервью РИА «Новости» Наталья Касперская высказалась однозначно: биометрические данные гарантированно "сольют" и продадут, поскольку никаких особых способов их защиты сейчас нет. «Это обычные данные, которые хранятся в обычных базах данных. И работают с ними те же люди. Обычные сисадмины и айтишники, которые получают не очень высокие зарплаты, сами назначают права доступа – то есть могут настроить себе доступ любого уровня», цитирует Касперскую информагенство.

Но если пароль, номер телефона или даже фамилию при утечке или компрометации данных можно поменять, то сетчатку глаз или отпечатки пальцев изменить уже не получится. Эти характеристики являются неотъемлемой частью человека. А это значит, что, попади эти данные в руки мошенников, человек на всю жизнь станет их заложником. Под угрозой могут оказаться и закрытые объекты, обеспечивающие национальную безопасность. Более того, сейчас даже необязательно красть биометрию человека, чтобы получить доступ к его счетам. Имея минимум навыков программирования, можно сделать убедительный видеофейк (или deep fake - технология так называемой глубокой подделки), способный обмануть систему авторизации банка.

О рисках использования цифровых технологий задумываются и законодатели. Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением приостановить сбор уникальных биологических и физиологических характеристик человека до тех пор, пока не будет отлажен механизм их гарантированной защиты, а в законе не будет установлена ответственность за утечку этих данных.

«Если компания – оператор персональных и/или биометрических данных взяла на работу недобросовестного сотрудника или не смогла отразить хакерскую атаку, то это вина компании. Граждане доверили вам свои данные – вы за них отвечаете, если компания-оператор допускает утечку, она должна полностью возместить гражданам моральный и материальный ущерб, а также ущерб, нанесенный общественной безопасности», – подчеркнул Сергей Миронов.

Политик уверен, что на данном этапе массовый сбор биометрии вызовет «настоящее цунами мошенничества», тем более что интерес к цифровым слепкам аферисты проявляют уже сейчас. Поэтому не рекомендуется в телефонном разговоре с неизвестными лицами говорить «да», «нет» и называть числа, предупреждает лидер справедливороссов.

Хотя эксперты советуют не торопиться сдавать банкам свои «сверхчувствительные» биологические данные, многие граждане охотно соглашаются на эту процедуру. Согласно опросу сервиса Superjob, каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру. Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков. Отказались 44% опрошенных. В числе основных причин: недоверие к организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись. Чуть более 20% россиян пока не определились в том, как относится к этому цифровому явлению. При этом предложения разместить свою биометрию в базе данных организации получал каждый восьмой опрошенный.

Каким бы ни было отношение к массовому внедрению сканеров и биометрии, важно помнить, что сдача биометрических данных – дело добровольное. Банки не имеют права принуждать своих клиентов делиться такой информацией и обязаны запрашивать у граждан согласие на обработку и хранение подобных сведений. На это прямо указали Росфинмониторинг и Центробанк.

Тем не менее многие банки запрашивают записи образцов голоса и просят сфотографироваться при открытии вклада или дебетовой карты. По сути сдача биометрии становится условием публичного договора. Если гражданин отказывается, то ему отказывают в обслуживании или ограничивают пакет услуг.

Самое интересное, что нарушений закона в этом случае нет. Банки ссылаются на так называемый «антиотмывочный» федеральный закон № 115-ФЗ, который обязывает их идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций. Кроме того, всегда можно сослаться на свободу заключения договора: не устраивают условия соглашения – воля ваша, договор не заключается. Так что, к такому развитию событий тоже надо быть готовым.

Как бы то ни было, остановить технический прогресс вряд ли возможно. Остаётся только надеяться, что к моменту вступления в эпоху биометрической идентификации личности (а мы уже стоим на её пороге), эти правовые коллизии будут разрешены, а для защиты нашего информационного следа созданы надёжные технологии. Тогда рассвет цифровой цивилизации не обернётся сумерками свободы.