Сирота-инвалид из Магнитогорска: Решение суда есть, осталось только получить квартиру

Сирота-инвалид из Магнитогорска (Челябинская область) Андрей Олейников с 2016 года стоит на очереди на получение положенной ему от государства квартиры. Он прошел уже все инстанции и на руках у него есть решение суда и исполнительный лист, согласно которому администрация Магнитогорска обязана обеспечить его жильем. Но заветных ключей от собственного жилья на руках у Андрея до сих пор нет.

Он никогда не знал, что такое материнская ласка. Его никто и никогда не называл любимым сыночком, а ему некому было в ответ сказать: «Мамочка». Мать оставила его в роддоме сразу после рождения – в мае 1991 года.

Он родился не таким, как все. Воспитывался сначала просто в доме-интернате, затем в челябинском детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей. В 2007 году был поставлен на учет в областной психоневрологический диспансер. Диагноз страшный - умеренная умственная отсталость и синдром психомоторной расторможенности.

В 2008 году руководство заведения обратилось в суд с требованием признать Андрея Олейникова недееспособным, ссылаясь на то, что он является инвалидом с детства и нуждается в опеке. Тем не менее, проживая в психоневрологическом интернате, Андрей как сирота был поставлен в очередь на получение жилья.

Вот ответ министерства социальных отношений региона от 21 сентября 2016 года директору магнитогорского интерната.

«Олейников включен в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и сирот, оставшихся без попечения родителей по Магнитогорскому городскому округу», - говорится в сообщении.

Кроме того, минсоц сообщил, что управление социальной защиты населения Магнитогорска должно помнить о том, что:

«Дети-инвалиды, являющиеся сиротами и проживающие в организациях социального обслуживания по достижении 18 лет, подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида позволяет и предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни».

Андрей рос, взрослел и делал все, чтобы доказать свою дееспособность. Из психоневрологического интерната его перевели в магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и руководство этого заведения в мае 2022 года обратилось в суд с просьбой признать его дееспособным.

«На сегодняшний день отпали основания полагать, что Олейников является недееспособным. Он может понимать значение своих действий и руководить ими, а также проживать самостоятельно», - говорится в заявлении магнитогорского дома-интерната.

Решением суда Правобережного района Магнитогорска от 25 мая 2022 года опека над Андреем Олейниковым была отменена. Его признали дееспособным.

По сути только с этого момента Андрей смог начать самостоятельно бороться за свои права. Сейчас ему 31 год. Не лодырь, работает, а точнее подрабатывает на стройке. Почти все деньги уходят на аренду жилья. На нормальную работу устроиться не может: нет прописки, а прописку не дают без жилья. Замкнутый круг получается.

Есть на руках у Андрея решение Правобережного районного суда от первого сентября 2022 на иск прокуратуры Правобережного района к администрации Магнитогорска о возложении на ее обязанности в предоставлении жилья сироте.

«Обязать администрацию Магнитогорска предоставить Андрею Олейникову благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда в границах Магнитогорска, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 18 квадратных метров», - говорится в решении суда.

А вот ответ администрации Магнитогорска Андрею Олейникову от 27 октября 2022 года.

«Согласно решения министерства социальных отношений Челябинской области от 12 сентября 2016 года вы включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по Магнитогорскому городскому округу. В соответствии с исполнительным документом, поступившим в администрацию города 11.10.2022 года, на нее возложена обязанность предоставить жилое помещение по договору найма из специализированного жилого фонда. Ваш номер – 179», - говорится в ответе чиновников.

Судя по этому ответу, квартиру Олейникову администрация планирует предоставить в порядке очереди, а ведь ранее в письме от министерства социальных отношений ему разъясняли, что после 18 лет он имеет право на получение жилья вне очереди.

«Комитетом по управлению имуществом администрации Магнитогорска, исходя из возможностей рынка, приобретаются жилые помещения для детей-сирот. После осуществления закупок Вам будет предоставлено жилое помещение в рамках исполнительного производства согласно очередности», - говорится в ответе управления социальной защиты населения Магнитогорска. В этом письме явное противоречие с ответом вышестоящей инстанции, где шла речь о его праве на получение жилья вне очереди.

Однако есть один плюс. В очередном ответе из министерства социальных отношений Андрею Олейникову разъяснили, что он может обратиться в министерство за ежемесячной компенсацией расходов на аренду жилья. По Магнитогорску размер компенсации составляет шесть тысяч рублей. Эту компенсацию Андрей будет получать до тех пор, пока администрация города не выделит ему положенное по закону жилье.

Андрей руки опускать не собирается и настроен бороться за квартиру и дальше. При этом он с улыбкой говорит: «Я же русский! А русские не сдаются».