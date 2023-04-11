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11.04.2023

Телефонный звонок из космоса в Челябинск… любимой учительнице
День космонавтики
Крупным планом
11.04.2023 13:17
Фото: Сергей Белковский

Телефонный звонок из космоса в Челябинск… любимой учительнице

С Челябинской областью космонавта Михаила Корниенко связывают не только годы учёбы в челябинской школе. Детство он провёл в Южноуральске, где служил его отец Борис Корниенко. Может быть, поэтому спустя годы, космонавт Корниенко, находясь на орбите, позвонил на Землю любимой учительнице в Челябинск…

Так случилось, что отец Михаила трагически погиб 21 октября 1965 года: экипаж вертолёта МИ-6 в этот день разбился, не дав горящей машине рухнуть на посёлок Увельский.

Памятник героям установлен на местном кладбище. Михаил Борисович регулярно навещает могилу отца и его сослуживцев.

Встречается космонавт со школьниками и студентами Южноуральска и Увельского района. В Южноуральске проводится шахматный турнир памяти погибших героев.

В начале 60-х годов отец Михаила, военный летчик Борис Корниенко, служил в Сызрани, а потом его перевели в Южноуральск в Челябинской области.

С развитием космонавтики было создано подразделение, которое занималось поиском и спасением первых космонавтов при их возвращении на Землю.

Местом дислокации этого подразделения и стала Челябинская область, так как военные части области являются одними из ближайших к космодрому «Байконур».

Командиром экипажа одного из вертолетов был Борис Корниенко.

21 октября 1965 года его экипаж получил приказ «облетать» вертолет, только что вышедший из ремонта. Но, находясь над самым центром поселка Увельский, вертолет загорелся.

Экипаж принял решение: уводить от жилых домов объятую пламенем машину. До запасного аэродрома дымящийся вертолет не долетел, но от поселка удалось уйти.

Шестеро молодых летчиков заплатили за покой мирных жителей собственными жизнями.

После гибели отца семья перебралась в Челябинск. Михаил с 7 по 10 класс учился в Челябинске в школе N 15.

Миша Корниенко оказался как раз в первом выпуске этой школы. Жили ребята, по нынешним меркам, богатой общественной жизнью: ходили в походы, в театр и кино, выезжали помогать сельчанам. Даже участвовали во всероссийском

«Турнире смекалистых», который проводила газета «Пионерская правда», и победили.

Ребят наградили поездкой в Звёздный городок, к настоящим космонавтам.

Про поездку в Звездный городок классный руководитель Михаила Корниенко Майя Борисовна Дудко и ее ученики вспоминали на встрече, которая прошла в Челябинске весной 2009 года. На нее из Москвы прилетал и Михаил Корниенко.

Майя Борисовна подарила тогда еще будущему космонавту сборник стихотворений своей сестры, челябинской поэтессы Аси Горской, в котором одно четверостишье было посвящено Михаилу:

Пускай тебя пленяет небо,

А бережет твоя Земля,

В тебя мы верим, где б ты ни был...

Всегда твои учителя.

Дорога в космос была для Михаила довольно долгой.

После школы он работал на Челябинском радиозаводе. С 1978 по 1980 год проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках Советской Армии.

В 1981 году поступил в Московский авиационный институт на вечернее отделение, который окончил в 1987 году по специальности «Двигатели летательных аппаратов» с присвоением квалификации «инженер-механик».

С апреля 1995 года работал в отделе подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности.

В феврале 1998 года был зачислен в отряд космонавтов Российской ракетно-космической корпорации «Энергия».

В ноябре 1999 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

Михаил Корниенко стартовал в космос 2 апреля 2010 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-18» вместе с Александром Скворцовым и Трейси Колдвелл-Дайсон. 4 апреля 2010 года корабль успешно состыковался

с МКС – Международной космической станцией.

Уже через несколько дней Михаил Корниенко сделал первые звонки на Землю. Два из них – в Челябинск, любимой учительнице Майе Борисовне.

Во время полета Михаил Корниенко совершил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 43 минуты.

Изначально планировалось, что спускаемый аппарат отчалит от МКС 24 сентября 2010 года утром. Однако, операция по отстыковке «Союза ТМА-18» была впервые в истории пилотируемой космонавтики перенесена на сутки, так как с бортового компьютера поступил ложный сигнал об отсутствии герметичности стыка после закрытия люков корабля.

25 сентября 2010 года корабль «Союз ТМА-18» отстыковался от МКС и в тот же день спускаемый аппарат корабля совершил мягкую посадку на территории Казахстана в 35 км юго-восточнее города Аркалык.

Космонавты Скворцов, Корниенко и Трейси Колдуэлл-Дайсон благополучно вернулись на Землю. Спуск с орбиты на родную планету занял около трех часов. Капсулу искали сразу 3 самолета, 12 вертолетов и 6 автомобилей спасателей. Продолжительность полета составила 176 суток.

Сейчас модными стали разговоры о космическом туризме. Любят рассуждать, что если он станет финансово «по карману», то многие люди постараются осуществить такую мечту.

Спросил об этом Михаила Корниенко, когда он приехал в Челябинск в качестве лауреата премии «Светлое прошлое».

Михаил Борисович ответил на мой вопрос так:

— А стоит ли об этом мечтать, если нет соответствующей подготовки, да и, как правило, адекватного представления, что там тебя ожидает? Говорю так, потому что в качестве инструктора видел таких «туристов», мечтающих испытать на себе невесомость. Происходит это в самолете, где создается специально состояние невесомости. Так вот такие «счастливцы» за время полета блевали, извините за точность, не один и не два раза, гораздо больше. Причем не бесплатно.

Корниенко провел в космосе 516 суток в общей сложности. Длительность первого полета (2010 год) — 176 суток. Длительность второго полета (2015 — 2016 годы) — 340 суток.

 Михаила Корниенко челябинцы могут считать своим. Жители города Южноуральска — тоже. А еще — сотрудники московской милиции-полиции. Удивительный случай — стать космонавтом… из милиционеров.

Дело в том, что после службы в армии, куда он отправился из Челябинска, Михаил Корниенко в 1980 году устроился на работу в милицию Москвы, где проработал несколько лет.

В это же время будущий космонавт учился на вечернем отделении Московского авиационного института, где получил образование инженера-механика жидкостного ракетного двигателя.

В вышедшем переиздании моей книги «Разные судьбы» есть глава о Корниенко, которая называется «Звонил одноклассникам из космоса».

Автор: Сергей Белковский
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Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

10.04.2023 13:17

В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса

10.04.2023 12:51

Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей

10.04.2023 12:40

В Челябинске 107 бывших узников фашистских концлагерей поздравят с памятной датой

10.04.2023 12:07

В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили

10.04.2023 11:59

В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову

10.04.2023 11:50

«Луна в цвете» саткинца Дениса Шакирова: завораживающая, неземная красота

10.04.2023 11:44

Спасатели не могут найти тело рыбака из Сима

10.04.2023 11:21

В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия

10.04.2023 11:19

Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»

10.04.2023 11:08

В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»

10.04.2023 11:00

Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке

10.04.2023 10:48

В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев

10.04.2023 10:44

Улицы Челябинска моют пылесосы без воды

10.04.2023 10:38

В этом году благоустройство в Челябинске стартовало гораздо раньше обычного

10.04.2023 10:32

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

10.04.2023 10:28

С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском

10.04.2023 10:13

КСП Челябинской области проверит траты на капстроительство

10.04.2023 09:42

Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК

10.04.2023 09:39

С 10 апреля на пять месяцев ограничат движение по М-5 в Челябинской области

10.04.2023 00:18

В понедельник у православных началась Страстная седмица

09.04.2023 22:08

В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

09.04.2023 21:48

Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»

09.04.2023 21:33

Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья

09.04.2023 20:33

Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске

09.04.2023 20:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)

09.04.2023 00:26

В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах

09.04.2023 00:14

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения

08.04.2023 23:56

Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды

08.04.2023 23:25

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

08.04.2023 13:35

«Дни службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех

08.04.2023 11:17

Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области

08.04.2023 10:53

В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики

08.04.2023 10:40

Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре

07.04.2023 21:24

Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области

07.04.2023 21:01

В шести городах Челябинской области в выходные обещают НМУ, а превышение ПДКмр уже фиксируют

07.04.2023 20:26

В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска

07.04.2023 20:15

Выходные в Челябинской области будут солнечными

07.04.2023 19:52

Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу

07.04.2023 19:19

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

07.04.2023 19:03

Лечение геморроя в Челябинске

07.04.2023 18:39

Сотрудники УФСБ почтили память легендарного советского разведчика Исхака Ахмерова

07.04.2023 18:00

Какие анализы сдать женщине в 50 лет?

07.04.2023 17:46

Текслер – рыбакам: Мужики, не подвергайте себя риску

07.04.2023 17:32

Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка

07.04.2023 17:25

Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства

07.04.2023 17:21

Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация

07.04.2023 17:14

Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара

07.04.2023 16:59

СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек