12 октября в Челябинске выступит Классический Национальный Русский балет «Лебединое озеро»

Спектакль состоится на сцене ДК Железнодорожников 12 октября. «Лебединое озеро» - одно из самых известных произведений Петра Чайковского и один из самых узнаваемых балетов во всем мире .Покажет спектакль «Классический Национальный Русский балет» под руководством Александра Бутримовича.(6+)

Александр Бутримович – выпускник Российской Академии Театрального Искусства(ГИТИС), Лауреат и обладатель бронзовой медали 9 Международного конкурса артистов балета и хореографов г. Москва Большой театр под председательством Ю. Н. Григоровича Обладатель специального приза Вацлава Нижинского «Надежда Мирового балета», Лауреат и обладатель золотой медали конкурса артистов балета г. Краснодар 2004 г. под председательством Ю. Н. Григоровича. С 2001 года неизменно исполнял ведущие партии в следующих театрах: Большой Национальный Академический театр оперы и балета Республики Беларусь, Красноярский Академический театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Нижегородский Академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Отец Александра Виталий Бутримович – заслуженный деятель искусств России, Лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва). Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета. С 1975 по 1993 год был главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета, Белорусского театра музыкальной комедии, Государственного ансамбля танца БССР, сотрудничал с цирковой студией пантомимы «Спартак» п/р Народного артиста СССР Мстислава Запашного. В 1993 году был приглашен на должность главного балетмейстера Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а с 2003 года Виталий Бутримович совмещал эту должность с должностью художественного руководителя Красноярского Ансамбля танца им. Годенко.

Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» – лучший балет, который я когда-либо слышал... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются, как из рога изобилия». И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского – едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан сто тридцать лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией, с девятнадцатого века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное – создал произведение, где балет и музыка – единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно. Верность, любовь побеждают всё - обман, зло, коварство. Любовь в сердце победит все преграды.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен больше тысячи раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Национального Русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать!

«Классический Национальный Русский балет» - успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Продолжительность балета – 2 часа с одним антрактом.