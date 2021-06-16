Афиша мероприятий на 17 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 17 июня.

В 8 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится фитнес-зарядка (Челябинск, улица 60-летия Октября, 11, воркаут площадка парка).

В 11 часов в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится Час пазлов – техника (Шоссе Металлургов, 53А).

В 12 часов в рамках XX международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» состоится мастер-класс джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша. Выдающиеся музыканты расскажут о секретах джазовой импровизации (ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

В 12 часов в детской библиотеке № 11 в Челябинске состоится день новых журналов «Знакомьтесь! Новинки периодики (Комсомольский проспект, 53).

В 14 часов 30 минут в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится Игротайм. Играем в настольные игры. Специальный гость - игра «Каркассон» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 14 часов 30 минут состоится «Час Познавайки». Удивительный животный мир (викторины, 3-D пазлы, подвижные игры) (Челябинск, Комсомольский проспект, 41).

В 15 часов в Центральной детской библиотеке им. А. М. Горького состоится мастер-класс «Птицы и цветы» (создание живописных картин акварелью) (ул. Коммуны, 69).

В 16 часов состоится танцевальный вечер «Ритмы лета» в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (танцевальная веранда)

В 16 часов библиотека № 8 Челябинска приглашает принять участие в театре-экспромте «Этюды в книжных тонах» (ул. Молодогвардейцев, 70А).

В 17 часов состоится музыкальный вечер (классическая музыка и романсы) в детском парке им. В. В. Терешковой.

В 19 часов в рамках XX международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» состоится выступление ансамбля «Уральский Диксиленд Игоря Бурко», а также кларнетиста Симона Вирша (Швейцария), трубача Петра Востокова (Москва) и вокалиста/пианиста Олега Аккуратова из Москвы (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В официальной группе «Олимпийский день - 2021 Челябинск», посвященной предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), будут проходить онлайн мероприятия. Участников ждут викторины, интересные задания, конкурс рисунков и показательных выступлений спортивных коллективов.