Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 31 июля – первое августа.

31 июля

С 10 до 22 часов в Саду камней Челябинска для маленьких посетителей доступна большая песочница, где можно создать свою скульптуру.

С 11 до 19 часов в Челябинском музее изобразительных искусств проходит фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 11 часов состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы «Малышка-Травница» (Челябинск, пр. Ленина, 60, Публичная библиотека, Семейный клуб).

В 12 часов состоится детская игровая программа «Куколки Лол». Запланированы танцы, эстафеты (ул. Героев Танкограда, 79, Театральная площадь парка «Сад Победы»).

В 13 часов в Парке динозавров «Затерянный мир» состоится экскурсия «Прогулка с динозаврами».

В 16 часов в Саду камней Челябинска состоится выступление артистов МБУК «Детская студия Бэби-джаз» (ул. Труда).

В 16 часов состоится творческая встреча с Ольгой Гражданкиной, участницей выставки «Художники книги» (ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр).

В 16 часов 30 минут в Саду камней Челябинска состоится экскурсия «Основные вехи развития города» от Центра историко-культурного наследия (ул. Труда).

В 22 часа состоится кинопоказ под открытым небом в летнем кинотеатре в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Зрители увидят «Обыкновенное чудо».

Команда блогеров и финалистов проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», прибывшая в Челябинскую область 28 июля, примет участие в мастер-классе по дайвингу на озере Увильды, посетит spa-процедуры на курорте «Увильды» – травяные ванны, хаммам, спелеошахту и другие.

1 августа, воскресенье

В 11 часов состоится программа «Лесные диковинки», посвященная Челябинскому городскому бору, мастер-классы, панно на ватмане «Рисуем городской бор» (Сад камней, ул. Труда).

С 11 до 19 часов в Челябинском музее изобразительных искусств проходит фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 16 часов будет играть духовой оркестр в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр).

В 16 часов состоится музыкальный вечер - джаз и танцевальная музыка (Детский парк им. В. В. Терешковой).

В 16 часов состоится исторический костюмированный флешмоб (пешеходная часть улицы Кирова).

В 19 часов состоится тренировка «Zumba» в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.