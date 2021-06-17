Афиша на 18 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 18 июня.

В 11 часов 30 минут в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится игра Поле чудес «Животные Америки» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 14 часов в Челябинске состоится бесплатная пешеходная прогулка «От Скобелевской до Коммуны». В начале XX века ул. Скобелевская проходила от центра города – ул. Уфимской (ныне Кирова), до окраины – Западного бульвара, современная ул. Володарского. В настоящее время бывшая ул. Скобелевская является частью ул. Коммуны. Улица насыщена объектами историко-культурного наследия разных эпох (встреча группы у памятника «Танкистам-Добровольцам»).

В 14 часов в кинотеатре «Знамя» состоится российская премьера музыкального фильма «It's A Wonderful World: A Cultural Exchange» с участием знаменитого ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Показ пройдёт в рамках юбилейного ХХ Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (ул. Кирова, 112).

В 15 часов 30 минут в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится видео-шкатулка «Балто» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 17 часов в рамках проекта «Твоими словами» состоится творческая встреча с поэтом и литературным критиком Аллой Горбуновой (Челябинск, пр. Ленина, 60, Публичная библиотека, выставочный зал).

В 19 часов в рамках XX международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» состоится концерт, в котором прозвучит авторская музыка от LRK Trio (пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов, Москва) и ансамбля L-band, которым уже 34 года руководит флейтист Георгий Анохин. Кроме того, в концерте примет участие юная джазовая пианистка из Челябинска, ныне покоряющая московскую сцену — Алиса Рогулина.

В 22 часа состоится фестиваль уличного кино в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (площадка у фонтана).

Новый художественный театр представит спектакль «Светлые души» на VII Международном театральном фестивале «У Троицы» (г. Сергиев Посад)

В официальной группе «Олимпийский день - 2021 Челябинск», посвященной предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), будут проходить онлайн мероприятия. Участников ждут викторины, интересные задания, конкурс рисунков и показательных выступлений спортивных коллективов.