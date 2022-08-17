17.08.2022
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
17.08.2022
Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
17.08.2022
Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства
17.08.2022
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
Август можно назвать месяцем нашего земляка Александра Аверина. С разницей в несколько недель состоялись сразу две значимые премьеры с уроженцем Магнитогорска.
Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ
14.07.2022
Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопия «Два холма» на ТНТ
11.07.2022
Александр Робак сыграл вместе с сыном во втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ (16+)
14.06.2022
Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире
11.11.2021
Актер из Челябинска вернется в «Универ. 10 лет спустя»
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022