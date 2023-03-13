Артисты Златоуста успешно осваивают «Театрально-концертный зал»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» вот уже пятый год принимает участие в областном проекте «Театрально-концертный зал» на территории Челябинской области.

За это время было показано одиннадцать спектаклей для детей и взрослых в Еманжелинске, Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске, Пласте. А недавно артисты «Омнибуса» выезжали в посёлок Бажова Копейского городского округа, где на сцене Дома культуры имени Павла Бажова показали комедию-фарс В. Константинова и Б.Рацера «Ход конём». В итоге этой встречи театр Златоуста открыл еще одну точку на карте области и обрёл новых друзей, а копейчане открыли для себя «Омнибус» и теперь надеются на новую встречу, о чём и написали в театральной книге отзывов: «Огромная благодарность за приятный вечер, за высокий профессионализм актеров и прекрасное настроение. Приезжайте к нам почаще!», «Спасибо огромное! Украсили наши серые будни. Браво!»

Все выездные спектакли «Омнибуса», а это - «Ушастые проделки» и «Принцесса и свинопас» для детей, а также «Стихийное бедствие», «Ход конём» и «Беда от нежного сердца» для взрослого зрителя, - имели большой успех и завершались такими же благодарными отзывами и пожеланиями.

Следующая поездка «Омнибуса» в рамках проекта «Театрально-концертный зал» состоится 24 марта. Своим соседям, давним и верным друзьям из Миасса артисты Златоуста покажут комедию «Обман по-французски».