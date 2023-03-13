13.03.2023
ВТБ: Южный Урал вошел в топ-5 регионов по автокредитованию за февраль
13.03.2023
Бастрыкин заинтересовался домом пенсионерок из Катав-Ивановска, непригодным для жилья
13.03.2023
Челябинка в балаклаве, испугавшая жителей «Паркового», просто мстила бывшей жене сожителя
13.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области чуть подросла
13.03.2023
Челябинская область примет Кубок губернатора по горнолыжному спорту 2023
13.03.2023
Челябинские власти выставили на продажу недострои на Копейском шоссе и Черкасской
Артисты Златоуста успешно осваивают «Театрально-концертный зал»
03.03.2023
Театр «Омнибус» открыл первую выставку по профориентации
27.02.2023
Премьера Омнибуса: Мистика? Нет – Момент истины!
17.02.2023
«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ
09.12.2022
На волшебном балу Златоуста побывает «Морозко»
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023