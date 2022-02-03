Би-2 с симфоническим оркестром вернутся в Челябинск в марте

Южноуральские поклонники группы Би-2 смогут услышать любимые песни в симфоническом звучании 6 и 7 марта в челябинском Дворце спорта «Юность».

На сегодняшний день концепция концертов Би-2 с оркестром – это торжественная и загадочная атмосфера с готическим оформлением и всей прилагающейся атрибутикой – чёрным бархатом, свечами, круглым экраном-зеркалом и великолепными сценическими костюмами, в которых выступают артисты.

На концертах прозвучат хиты группы и песни Би-2 из последнего альбома «Горизонт событий». В лайн-ап также вошли треки из грядущего релиза – «Пекло», «Депрессия» «Бог проклятых». Специальным гостем концерта 6 и 7 марта станет лидер группы «Моя Мишель» Таня Ткачук. Аккомпанировать музыкантам будет Симфонический оркестр под руководством Заслуженного артиста России и бессменного дирижёра симфонических концертов Би-2 Феликса Борисовича Арановского.

Проект «Би-2 с оркестром» существует уже более 15 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены 4 студийных альбома. В мастеринге и сведении релизов традиционно принимают участие титулованные режиссёры, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.

Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах или купить здесь.