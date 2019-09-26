Библиотечные книги подвергнут чипизации

В библиотеке №36 поселка Полетаево продолжаются работы по модернизации. В ближайшее время здесь будет установлено современное RFID-оборудование, а каждая книга получит свой электронный чип.

Благодаря новшествам учреждение получит новый статус и станет первой модельной библиотекой Сосновского района.

В помещении библиотеки появятся антикражные ворота, рабочая станция библиотекаря, а все читатели при записи получат электронный читательский билет. На каждый том фонда будет наклеен электронный маркер индивидуальной идентификации экземпляра.

Библиотека уже закупила 2000 электронных билетов и 11 тысяч чипов для книг. Наклеивать маркеры, заносить соответствующую информацию в электронную базу данных, заполнять читательские билеты предстоит двум сотрудникам библиотеки.

Благодаря использованию новейших технологий, существенно сократится время на выдачу книг: достаточно приложить выбранную книгу к специальной панели и на электронный читательский билет - вся необходимая информация попадает в базу.

Библиотека, в свою очередь, также мгновенно получает информацию, о том, какие книги сейчас на руках, а какие ждут на полках своих читателей. Унести книгу из библиотеки, «забыть» записать ее не позволят электронные «ворота», которые оповестят библиотекаря о несанкционированных перемещениях книг.

Стоимость RFID-оборудования обошлась учреждению в 376142,49 руб. К монтажу специалисты приступят после окончания ремонта и расстановки мебели. 8 ноября новое оборудование опробуют первые посетители новой модельной библиотеки.

Преобразования проходят в рамках национального проекта «Культура». На проведение модернизации из федерального бюджета учреждение получило пять миллионов рублей.