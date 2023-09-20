20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
20.09.2023
Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня
20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
20.09.2023
Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
14.07.2023
В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским
24.05.2023
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
17.05.2023
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023