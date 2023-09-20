Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным

Центральная библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», который состоится в молодежном отделе учреждения в воскресенье, 24 сентября, в 15 часов (улица Свободы, 60).

Организатор события – волонтер и зоозащитница Алена Синицына.

Как рассказали в библиотеке, «Приутенок» занимается спасением бездомных животных около 12 лет. В настоящее время на попечении приюта находятся 50 четвероногих. За время работы «Приутенка» дом обрели около 300 хвостиков.

В благотворительном концерте примут участие:

Натали Томсон – автор, исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов. Педагог по эстрадному вокалу, работала в детской филармонии, студии Константина Хабенского «Это правда». Организатор квартирников «Арт Кухня»;

Сергей Томсон – артист, исполнитель, полуфиналист «Битвы хоров», лауреат I степени «Шелкового пути», «Весны студенческой» Челябинска и области, певец «Зажги звезду», актер-солист театра мюзикла «Феерия», экс-участник эстрадного хора «Граунд Бит»;

Олег Синицын – бард, поэт, музыкант, автор романов «Лист Мебиуса», «Лифт в доме Эшера» и поэтических сборников;

Елена Оболикшта – автор песен, поэт, исполнитель, музыкальный педагог. Лауреат фестивалей авторской песни разного уровня, серебряная медалистка Дельфийских игр;

Студия авторской песни «Глубина» – детский музыкальный коллектив, лауреат городских и областных конкурсов и фестивалей. Участники выступают в составах больших и малых ансамблей, а также сольно. Занимаются на базе дома детской культуры «Ровесник» под руководством Елены Оболикшты.

Помочь приюту можно кормами «Purine One», «Perfect Fit», паучами «Felix», Purine One», «Perfect Fit», «ProPlan», паштетами «Gastrointestinal» для кошек, кормом «Мираторг» для собак.

В приют всегда нужны такие расходники, как мусорные пакеты, влажные салфетки, ватные палочки, шприцы (два, пять и десять миллилитров). Всегда необходимы когтеточки, наполнители, игрушки.

Подробности по телефону: 264-64-21. Вход на концерт - по предварительной записи в группе «Читающий ЛИС» в ВКонтакте.