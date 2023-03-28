Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала

Челябинский музей изобразительных искусств продолжает радовать посетителей различными мероприятиями и дает возможность узнать творческую биографию художника – теперь сборных экскурсий для зрителей станет больше.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» (6+), благодаря яркости, разнообразию тем и образов, снискала высокую популярность среди зрителей. Поэтому музей вводит дополнительное время сборных экскурсий – каждый четверг в 18:30. Сохраняются экскурсии в субботу и воскресенье.

Конечно, жизнь и творчество великого художника вдохновляет творить самостоятельно. Это и предлагает сделать музей на серии мастер-классов «Вдохновляясь Шагалом». Первый мастер-класс недели будет посвящен сухой пастели. Знаменитый авангардист часто работал с этим материалом. В руках Марка Шагала пастель создавала на бумаге красочный и в то же время призрачно-зыбкий мир. Во вторник, 29 марта, в 16:30 гости музея смогут взять мягкие мелки пастели и создать изящный и бархатистый рисунок, вдохновленный одним из величайших художников ХХ века. А 31 марта в 16:30 на мастер-классе «Вдохновляясь Шагалом. Смешанная техника» участники воспользуются преимуществами различных художественных материалов одновременно. Необычный мастер-класс пройдет 1 апреля в 14:00: гости вместе с педагогом Центра дополнительного образования детей г. Коркино Татьяной Теняковой создадут эксклюзивную брошь, вдохновившись картиной Марка Шагала «Корова с зонтиком».

В четверг, 30 марта, в 18:30 пройдёт встреча книжного клуба «Экфрасис». С кандидатом культурологии Софией Блиновой участники клуба поговорят о книге «Моя жизнь», написанной художником в 1921-1922 годах. Как формировался гений художника, что он считал важным в искусстве, какие события ему пришлось пережить? Все это узнают и прочувствуют гости музея, прочитав и обсудив автобиографию Марка Шагала, которую сам он назвал «романом своей жизни».

Выставку «Три эпохи Марка Шагала» можно будет посетить и присоединившись к сборной экскурсии (расписание на сайте музея), и заказав индивидуальную экскурсию.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» работает до 21 мая 2023 года в зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. 6+.