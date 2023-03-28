28.03.2023
В Челябинске ищут водителя электросамоката, сбившего женщину и скрывшегося
28.03.2023
В Челябинске в теплопункте обнаружен мертвый мужчина
28.03.2023
Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала
28.03.2023
Челябинцы сигнализировали властям о переезжающем с места на место ларьке
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 марта (18+)
27.03.2023
Суд отправил под домашний арест участника нападения на адвоката Кошмана
Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала
22.03.2023
Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры
03.03.2023
Три эпохи творчества Марка Шагала увидят челябинцы
28.02.2023
Герои картин Марка Шагала прилетят в Челябинск
14.02.2023
В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023