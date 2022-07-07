Цель общая - нести красоту и мир. Сотрудничество Исторического музея Южного Урала и FIAP

В уставе Международной федерации фотоискусства (FIAP), созданной в 1950 году, есть важное положение - политика и идеология полностью исключены из ее деятельности. На этих принципах зиждется сотрудничество Исторического музея Южного Урала и FIAP, ведь цель у них общая - добавить красоты и гармонии в наш неспокойный мир.

Челябинские фотографы давно участвуют в конкурсах FIAP, но лишь в 2019 году союз Государственного исторического музея Южного Урала с руководством FIAP вылился в целую вереницу культурных событий международного уровня.

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Осень 2019 года. Первым шагом к сотрудничеству стал конгресс Международной федерации фотографического искусства (FIAP), состоявшийся в Андорре. На этом конгрессе делегация фотографов из России получила главный Кубок FIAP за победу в фотографической биеннале в Испании. В составе делегации были председатель регионального отделения Союза фотохудожников России, директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский и президент Ассоциации фотографов «Евразия», куратор российской команды Рашид Усманов. В Андорре было принято решение провести Кубок FIAP 2020 года в России — не в Москве, а в Челябинске, который с тех пор смело можно называть неофициальной столицей российской художественной фотографии.

— Известие о том, что Кубок FIAP 2020 года пройдет в Челябинске, стало главным событием конгресса, — вспоминает Владимир Богдановский. — Судейство должно было состояться в Челябинске в начале мая 2021 года, а итоговая выставка в июле, в недавно отстроенной музейной галерее «Открытый мир».

2020 год. Ассоциация фотографов «Евразия» совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала завершила проведение Международного салона «Grand Eurasia». В составе жюри: президент FIAP Риккардо Буси (Италия), лучший фотограф мира по версии FIAP Роджер Журдан (Франция), лучший фотограф мира по версии PSA в категории «Фотожурналистика» Сергей Агапов (Москва), офицер по связям FIAP в России Сергей Майоров (Пенза)

Рашид Усманов вспоминает: «Когда директор биеннале FIAP Луис Франке предложил организовать в России 20th FIAP Nature Biennial 2020, я тут же посоветовался с директором Исторического музея Южного Урала Владимиром Ивановичем Богдановским. Заручившись его поддержкой, мы вместе взялись за это довольно непростое дело. Участие и вклад замечательной команды музея во главе с Максимом Грицуком оказались неоценимыми. Организация выставок в рамках «Фотофеста-2020», одна из которых посвящалась Кубку мира, прошла на самом высочайшем уровне».

15 августа 2020 года. Впервые в истории FIAP члены жюри оценивали представленные на Кубок работы (900 фотографий из 33 стран) из дома. Финальный тур судейства и объявление победителей состоялись в режиме видеоконференции.

Журнал FIAP News подробно описывает это событие на своих страницах. Вице-президент FIAP Луис Франке рассказывает о подготовке к проведению Кубка, о ходе судейства и его результатах. Франке отметил, что пандемия COVID-19 изменила первоначальные планы провести судейство очно, в стенах Исторического музея в Челябинске: «Ситуация стала развиваться быстрее, чем мы могли предположить. Поэтому мы решили сделать исключение и провести судейство нынешней Биеннале онлайн».

В августе 2020 года в рамках фестиваля «Фотофест-2020» в Историческом музее одновременно открываются три выставки: лучшие работы Кубков мира по художественной фотографии FIAP, выставка финалистов международного салона Grand Eurasia 2019 и снимки челябинских авторов, отмеченных на международных конкурсах под эгидой FIAP. Все выставки вызывают у посетителей музея большой интерес.

Президент FIAP Риккардо Буси в письме губернатору Челябинской области Алексею Текслеру благодарит правительство области и руководство Исторического музея Южного Урала: «Спасибо за невероятную деятельность, которую проделал город Челябинск по организации Кубка мира FIAP, несмотря на трудный момент, который переживает все человечество. Авторы со всего мира смогли раскрыть неоспоримый талант ваших великих фотографов-профессионалов: три Кубка мира, три золотые и две серебряные медали за последние четыре года. Фантастика! Мне не терпится вернуться в вашу прекрасную страну, чтобы открыть первый российский выставочный центр FIAP, я уверен, что он внесет еще больший вклад в укрепление крепких уз дружбы между вами и 108 странами FIAP».

Отзывы СМИ: «Кубок мира по художественной фотографии FIAP — одно из главных фотографических соревнований планеты. В 2020 году Россия впервые в истории удостоилась чести принять его у себя. Это стало возможно благодаря феноменальному успеху российской фотографии на Кубках 2017–2019 гг. Так как ключевую роль в этом достижении сыграли фотографы из Челябинска, именно этот город был выбран столицей одного из конкурсов Кубка — юбилейной 20-й Биеннале природы».

Июль 2021. Челябинские фотографы в составе сборной страны вновь завоевывают Кубок мира FIAP. В 29-й Биеннале цветной фотографии приняли участие более 40 стран. Команда сборной России снова завоевала главную награду конкурса — Кубок мира. Награда FIAP присуждена в категории цветной цифровой фотографии. В разделе цветных отпечатков Россия получает серебряную медаль.

20 ноября 2021 года. В Историческом музее Южного Урала проходит международный телемост в честь призеров 15-го Кубка мира по фотографии среди клубов. Впервые в истории Кубок мира выиграл российский клуб — ассоциация фотографов «Евразия». Планировалось, что церемония награждения пройдет во Франции, но из-за пандемии мероприятие переместилось в онлайн. Победителей и призеров Кубка мира в режиме онлайн приветствовали президент FIAP Рикардо Буси и директор Кубка Мира среди клубов Микеле Мачинаи.

30 июня 2022 года. Открывается фотовыставка Grand Eurasia 2022, организованная Государственным историческим музеем Южного Урала и ассоциацией фотографов «Евразия» под патронажем Международной федерации фотоискусства (FIAP). Директор Исторического музея, председатель Челябинского отделения Союза фотохудожников России, член жюри конкурсов Международной федерации фотографического искусства ФИАП Владимир Богдановский отметил, что эта выставка состоялась, несмотря на политические международные барьеры. Решение зарубежных коллег игнорировать санкции возникло на почве многолетнего сотрудничества ФИАП и южноуральских фотомастеров.