Челябинцам покажут «Обыкновенное чудо» под открытым небом

В Челябинске в предстоящую субботу, 31 июля, в летнем кинотеатре покажут советский художественный фильм. Горожане смогут посмотреть «Обыкновенное чудо» под открытым небом.

Как сообщили в Управлении культуры Челябинска, кинопоказ пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Начало в 22 часа.

«В этой сказочной истории заключен глубокий смысл... и пусть вас не введут в заблуждение волшебник и превращения, вы увидите — в обычной жизни тоже есть место чуду, а сказка может быть грустной», - описали фильм в ведомстве.

В Управлении культуры города посоветовали взять с собой зонтик и плед, если похолодает и пойдет дождь.

Фото: Управление культуры Челябинска