Челябинцев удивят камнерезным искусством Урала

В пятницу, 20 января, в Государственном историческом музее Южного Урала откроется новая выставка «Каменный цветок». Она продолжит серию проектов, посвященных традиционным уральским промыслам и объединенных общим названием «Уральское чудо».

В экспозиции будет представлено более 300 предметов из собрания Государственного Ильменского заповедника, Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим», университетских музеев: Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного педагогического университета, Курганского государственного университета. Обширная коллекция предметов предоставлена фондами Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Гильдии «Мастеров — оружейников Златоуста», а также частными собраниями современных скульпторов, ювелиров Олега Джумаева, Виктора Митрошина и Андрея Старцева.

Выставочные минералы и поделочные камни познакомят с природными богатствами Уральского региона. Раздел «Археология» даст возможность узнать, как минералы использовались в древности. В центре экспозиции – произведения Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики — старейшего российского предприятия по художественной обработке камня. Практически все значимые произведения этого предприятия предназначались для отделки и декорирования строящихся дворцов Петербурга и его окрестностей. Поэтому каменные вазы уральской работы сейчас украшают залы Эрмитажа.

Раздел выставки, посвященный ХХ и ХХI векам хронологически и стилистически очень разнообразен. Посетители смогут познакомиться с произведениями таких хорошо известных на Урале ювелиров как Владислав Храмцов, Леонид Устьянцев, Михаил Лесик, Владимир Комаров, а также с современными произведениями Анатолия Жукова, Олега Джумаева, Виктора Митрошина и Андрея Старцева. В своих произведениях авторы формируют понимание особого уральского стиля, который связан с обращением к национальным традициям. Художники стремятся выявить и сохранить природные свойства камня, подчеркнуть его уникальную красоту.