18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
18.01.2023
Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ
18.01.2023
Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам
18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
Челябинцев удивят камнерезным искусством Урала
Исторический музей готовит новую масштабную выставку
16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023