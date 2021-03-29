Челябинцы попадут в противоречивое время – Средневековье

В Центре международной торговли 3 апреля состоится шоу «MIRROR OF ENIGMA», которое великолепно воплотило эстетику Средневековья не только в музыке, но и в великолепных костюмах и декорациях.

Строгие, мрачные конструкции, игры света и тени, переливающиеся и мерцающие фактуры... С одной стороны, это время войны, чума и всеобщий страх. С другой, – период Ренессанса и великих открытий. Коварные интриги и мрачные легенды. Среди тьмы особенно виден свет...

«MIRROR OF ENIGMA», словно непрерывный танец идеально сложенных между собой элементов. Мистическая, пьянящая атмосфера, из которой не хочется выходить...

Билеты можно заказать на сайте.