Челябинцы стали чемпионами Первой лиги КВН

Финальная игра сезона телевизионной Первой лиги КВН состоялась в декабре с участием челябинской команды КВН «Евразия». Южноуральцы боролись за чемпионство с опытными соперниками из Екатеринбурга, Омска, Воронежа и Белгородской области. По результатам четырёх конкурсов – «Приветствие», «СТЭМ со звездой», «Ситуация» и «Финальный аргумент» челябинцы заняли первое место и завоевали звание Чемпиона Первой лиги КВН.

Выступления команд оценивало компетентное звёздное жюри в составе:

Владимир Маркони – комик и телеведущий;

Игорь Ознобихин – актёр сериала «Реальные пацаны»;

Максим Конюхов – чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Русская дорогая»;

Дмитрий Колчин – актер, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК»;

Алла Платонова – Министр культуры Пермского края;

Олег Верещагин – актёр, телеведущий;

Рубен Партевян – заместитель генерального директора ТТО «АМиК».

Все игры Первой лиги KBH транслируются на федеральном канале «KBH ТВ», региональном канале «Рифей» и других ресурсах. Все новости об участии челябинских команд в играх телевизионных лиг, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте или в Телеграм.

Организатором участия челябинских команд КВН выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, правительства Челябинской области, главного управления молодежной политики Челябинской области.