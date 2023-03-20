Челябинцы встретились с писателем Алексеем Ивановым

В Публичной библиотеке состоялась творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Мероприятие прошло с аншлагом – на событии побывало более 130 человек, также зрители смотрели прямую трансляцию на сайте библиотеки.

Мероприятие было приурочено к выходу нового романа Алексея Иванова «Бронепароходы». Книга посвящена Гражданской войне на Волге и Каме, где речные суда были вооружены и переделаны под военные, а вчерашние коллеги-речники начали воевать друг с другом. На написание 700-страничного романа у Иванова ушло почти два года. Тираж книги, выпущенной издательством «Рипол», составил рекордные 80 тысяч экземпляров.

Как признается автор, в 70-е годы по Каме ходил плавучий музей теплоход «Волгарь-доброволец», который в 1918 году был вооружен, защищен бронелистами и переделан в канонерскую лодку. Приплывал он и к будущему писателю в пионерлагерь. Восторгу мальчишек не было предела – настоящий военный корабль, пушка, пулемет, броня, укрепленная заклепками. Именно тогда Иванов подумал, что хочет написать об этом приключенческий роман.

И вот, спустя 40 лет, он это сделал.

К слову, с читателями Челябинска Иванов встречается нечасто – в Публичной библиотеке прошла вторая творческая встреча писателя с горожанами: октябре прошлого года визит Иванова был приурочен к выходу фильма «Сердце Пармы» и прошел в в кинотеатре СИНЕМА ПАРК Горки.

Но, несмотря на редкость встреч с читателями, автор часто посещает нашу область с рабочими визитами, когда пишет книгу – на творческой встрече писатель признался, что первый раз побывал в Челябинске 25–30 лет назад и он знает характер города.

«Челябинск – мощный индустриальный город, суровый, порой не очень поворотливый, тяжеловесный, но полный внутренней силы. Самое интересное, что Челябинск со всей суровостью и брутальностью лежит посреди сказочной страны. Тут рядом и степи, и горы, и реки, и леса, и золото, и самоцветы. А в центре такой огромный тяжелый валун – Челябинск», – отметил Алексей Иванов.

Разговор на творческой встрече шел не только о произведениях: южноуральцы задавали вопросы по культурологии, филологии и даже спрашивали, какие сериалы советует посмотреть писатель.

Надеемся, что следующий роман Алексея Иванова тоже будет представлен в Челябинске – ведь в столице Южного Урала у писателя большое количество поклонников.