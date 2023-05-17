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17.05.2023

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Союз театральных деятелей
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17.05.2023 15:34
Фото: Ирина Батанина

Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко

В Челябинске за прошедшую неделю прошло два  ярких театральных праздника. Их вдохновителем и организатором является Челябинское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.  И хотя  в разнообразной, насыщенной программе мероприятий этого творческого союза оба праздника традиционные, проводятся ежегодно, но они  из числа самых ожидаемых и волнующих, потому что предназначены самим служителям сцены.

Первая праздничная встреча прошла на следующий день после Дня Великой победы. Она собрала в Доме актёра старейшин челябинских театров, служивших своему искусству и зрителям долгие годы. В этот день они сами были зрителями замечательного концерта-посвящения Великому подвигу. Для них его подготовили известные актёры двух челябинских драматических  театров - Нового художественного и Камерного. Ведущий актёр НХТ Александр Майер под собственный аккомпанемент на гитаре душевно пел песни военных лет и проникновенно читал стихи. А артисты Камерного театра Виктор и Надежда Нагдасёвы, многим известные ещё и как семейный театр «Пара Плюс», сыграли для коллег-ветеранов часть своего поэтического спектакля «Уроки Твардовского». По традиции  после концерта для ветеранов сцены был  накрыт щедрый хлебосольный стол. Общение за ним  было по-семейному шумным, весёлым и одновременно трогательным. Виновники торжества вспоминали работу и коллег, читали письма своих отцов с фронта и пели любимые песни. Ведущими  этого дружного слаженного хора были Виктор и Надежда  Нагдасёвы.

А на следующий день после встречи ветеранов сцены  прозвучал другой  актёрский хор, но уже более мощный, многочисленный  и разноголосый. На сцене Молодёжного драматического театра состоялся гала-концерт лауреатов и дипломантов XVI Всероссийского конкурса актёрской песни имени народной артистки России К.И.Шульженко. Финал этого певческого состязания прошёл  ярко и звонкоголосо, доказав в очередной раз его необходимость и немеркнущую популярность у поющих артистов из театров, театральных вузов и студий  разных городов. И, конечно же, у зрителей, о чём свидетельствовал переполненный зал Молодёжного театра и бурная реакция зрителей после каждого выступления. Начинался песенный парад с красочно оформленной сцены, огромного сияющего экрана с изображением великой певицы и песни-пролога «Город влюблённых людей» в исполнении актрисы Молодёжного театра, лауреата конкурса Екатерины Солнцевой. Праздник людей, влюблённых в песню, живо, непринужденно с юмором и добрым отношением к залу и исполнителям вели актёры академического театра драмы имени Наума Орлова Ирина Бочкова и Александр Бауэр. С поздравлением и благодарностью к участникам конкурса, к его лауреатам и членам жюри обратился председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ Александр Романов.

«За 16 лет многотрудного существования этот уникальный конкурс имеет богатую историю, свои традиции, постоянное жюри и учредителей. И самым первым среди помощников и учредителей   справедливо будет назвать   Челябинское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, которое сразу поддержало замечательное начинание инициатора и организатора фестиваля, его первого арт-директора заслуженной артистки России Марины Аничковой.  После ухода из жизни Марины её дело не смог оставить и при поддержке областного театрального союза успешно продолжил её муж и коллега Сергей Чикурчиков. В этот раз его активным помощников в проведении конкурса была актриса академического театра драмы Ольга Рождественская, в своё время постоянная ведущая песенного праздника. Помимо Челябинского театрального союза, активными помощниками прошедшего фестиваля-конкурса по-прежнему были Челябинский институт культуры и искусств, академический театр драмы имени Наума Орлова, а в последние годы и областное министерство культуры, - рассказал предысторию конкурса Александр Романов.

 Все 16 лет жюри конкурса возглавляет народная артистка России Галина Зайцева. В составе жюри народные артисты России Николай Глазков, Ольга Телякова и заслуженные артисты России Татьяна Каменева и Вячеслав Усольцев.  Благодаря их  работе в отборочном туре прошедший  звонкоголосый парад вновь надолго останется в памяти участников и зрителей праздником красивых голосов, симпатичных молодых лиц и по-настоящему  талантливых песенных спектаклей. Атмосферу гала-концерту задал, помимо песенного пролога, экранный дневник предыдущих смотров, озорной выход ансамбля дебютантов второго курса Челябинского института культуры с разудалой казачьей песней «Земляничка ягода» и награждение директором конкурса Сергеем Чикурчиковым почётными дипломами большой группы поющих актеров из театров Челябинской области. Кстати, в этот раз певческое состязание актёров по географии уступило предыдущим –сказались последствия пандемии. Но на исполнительском уровне  участников гала-концерта это не отразилось. Номинации остались прежними и нашли своих героев, которых меньше не стало. Не стало меньше и театрализованных песен, этого необходимого в сценическом искусстве синтеза вокала и актёрского мастерства.

Невозможно перечислить всех лауреатов -  участников   торжественного финала. В каждом выступлении была  своя особинка, изюминка,  своё отношение к песне и её проживание. Вот поэтому больше всего запомнились театрализованной песни в разных номинациях. Среди их исполнителей  - трио «Куклы» Челябинского театра кукол (Елена Блажеева, Наталья Балдина и Арина Жарикова) , самозабвенно  спевшие «Жестокий романс»; актриса Магнитогорского драматического театра им. А.С.Пушкина Татьяна Бусыгина с романсом «За гитарный перебор»; актёр Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Сергей Гальперин с песней «Ты дарила мне розы» (он же стал лауреатом в номинации «Авторская песня»); ансамбль студентов второго курса Екатеринбургского театрального института, азартно исполнивший песню «Quizas»; вокальный ансамбль Челябинского Молодёжного театра с весёлым «Лягушачьим концертом». Зал восторженно принимал и солистов, ставших лауреатами в номинации «Исполнитель». Своими сильными, красивыми голосами зрителей и жюри покорили студентка Санкт-Петербургского университета Екатерина Одинцова (песня «Любовь, похожая на сон»), актриса Челябинского театра «Манекен» Варвара Курагина (песня «Говорила мне бабка лютая»), актриса Златоустовского театра «Омнибус» Надежда Незнахина (песня «Любо, братцы, любо!»).

Триумфом гала-концерта лауреатов, его мощным финальным аккордом было воспринято выступление ансамбля Нового Художественного театра Челябинска. Обладателями Гран-при стали Ксения Бойко, Татьяна Кельман, Наталья Шолохова, Алексей Зайков, Анатолий Коробейников. Они исполнили песню «Тыловая», в которой  символом  Великой Отечественной войны и напоминанием о  ней сегодня стал знаменитый «Синий платочек» Клавдии  Ивановны Шульженко. Завершался праздник актёрской песни выступлением лауреата предыдущих конкурсов – ансамбля «Трио Трое» Озёрского театра «Наш дом», каждая встреча с которым тоже незабываемый праздник и подарок для зрителей.  За верность конкурсу и высокий профессионализм Юлия Гусева, Вохобжон Азимов и Андрей Иодловский награждены специальным дипломом жюри и оргкомитета.  Все участники финала,  получили дипломы и подарки.  Выйдя на последний поклон на сцену, они хором (вместе с залом) спели свою традиционную песню «Ах, этот вечер…», который действительно был магическим. Его не омрачило даже отсутствие на этом Всероссийском песенном празднике челябинских руководителей культуры.

Автор: Людмила Федорова
Союз театральных деятелей
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В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды

16.05.2023 11:15

Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы

16.05.2023 11:07

Наталья Котова организовала встречу застройщика с жителями пятого микрорайона

16.05.2023 11:03

Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному

16.05.2023 10:56

Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи

16.05.2023 10:48

В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина

16.05.2023 09:39

Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества

16.05.2023 09:36

Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы

16.05.2023 09:21

На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»

16.05.2023 09:02

В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали

16.05.2023 06:35

«Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» отчиталась о своей деятельности в 2022 году

15.05.2023 19:43

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая (18+)

15.05.2023 18:33

В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП

15.05.2023 17:36

Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят

15.05.2023 17:27

В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы

15.05.2023 17:14

В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой дом и погиб

15.05.2023 17:04

НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая

15.05.2023 16:51

«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох

15.05.2023 16:48

Во вторник в Челябинской области – температурные «качели», без осадков

15.05.2023 16:23

Николай Кожевников: «Челябинск в этом году совершает дорожный рывок»

15.05.2023 16:19

В Челябинске на площади Революции начали монтировать скейт-парк

15.05.2023 16:11

Челябинский «Полонез Огинского» прозвучит в Карелии в «ЭХО БДФ»  

15.05.2023 16:04

Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом

15.05.2023 15:46

Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах

15.05.2023 15:22

В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев

15.05.2023 15:19

Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию

15.05.2023 14:45

Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего

15.05.2023 14:41

Песочные скульптуры в горсаду имени Пушкина «оживут» до первого июня

15.05.2023 14:09

Почта России предлагает льготную подписку на умные книги

15.05.2023 13:32

«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр

15.05.2023 13:14

Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром

15.05.2023 12:57

Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»

15.05.2023 12:52

Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП

15.05.2023 12:16

В преображенном Саду камней челябинцев будут ждать гамаки, лежаки и уличные барабаны

15.05.2023 12:01

Челябинцы остались без автогазозаправочной станции

15.05.2023 11:51

На Южном Урале цветение началось раньше обычного, посевную советуют провести в сжатые сроки

15.05.2023 11:47

Сын об отце: «Главные снимки Владимира Белковского»

15.05.2023 11:16

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором посещает Казахстан

15.05.2023 10:46

Локальные котельные в Челябинске отключат уже сегодня

15.05.2023 10:43

Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня

15.05.2023 10:42

Задержаны семейные бутлегеры из Троицка

15.05.2023 10:27

Челябинцы увидят «ангельский алфавит» в стенах Публички

15.05.2023 10:23

Челябинские мотогонщики взяли три медали Кубка России

15.05.2023 10:22

Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района

15.05.2023 10:16

Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

15.05.2023 09:35

В храме Челябинска работает детская студия мультипликации

14.05.2023 22:15

Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)

14.05.2023 21:21

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

14.05.2023 18:33

В понедельник в Челябинской области – дожди, местами грозы, ночные заморозки

14.05.2023 17:15

В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура

14.05.2023 12:20

Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты