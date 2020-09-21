Челябинская драма открывает 100-ый сезон «Вечно живыми»

Челябинский академический театр драмы имени Н.Орлова 24 сентября открывает 100-ый сезон. За десять дней до этого событие (14 сентября) состоялась сдача премьерного спектакля по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

Многим это произведение знаменитого советского драматурга известно по киноверсии легендарного фильма «Летят журавли» с Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях. Постановку творческий коллектив театра готовил к 75-летию Победы, то есть премьера должна была состояться в мае, но коронавирус внёс в планы театра свои коррективы. Первые впечатления о прошедшем просмотре премьеры довольно разноречивые. Но единодушие зрителей проявилось в одном – театр в тот день не был готов к их приёму - из-за холода в зале пришлось сидеть в верхней одежде. Будет ли теплее и уютнее в день премьеры, в самом театре ответить не могли, но на всякий случай предупредили – оденьтесь потеплее.

Пьеса Виктора Розова «Вечно живые» занимает особое место в прозе и драматургии военной тематики. Она выдержала испытание временем и уже не только дети, а внуки и правнуки первых зрителей сопереживают ее героям. В ней как в зеркале отразилась трагическая судьба людей военного поколения, которые ушли, недолюбив.

Постановку спектакля осуществил режиссёр Карен Нарсисян, с 2018-го года - художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра им.К.С. Станиславского. До этого - художественный руководитель московского театра «Буфф», создатель и руководитель театрального товарищества «Старый театр», главный режиссёр Московского драматического Театра на Перовской, главный режиссер Рязанского государственного областного театра драмы. Художник – постановщик спектакля – Ольга Лагида.

В главных ролях - Екатерина Девятова (Вероника), Дмитрий Олейников (Борис), Александр Бауэр (Марк).