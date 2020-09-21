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Челябинская драма открывает 100-ый сезон «Вечно живыми»

Культура
Сегодня, 16:50
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Челябинский академический театр драмы имени Н.Орлова  24 сентября открывает 100-ый сезон. За десять дней до этого событие (14 сентября) состоялась сдача премьерного спектакля по пьесе Виктора  Розова «Вечно живые».

Многим это произведение знаменитого советского драматурга известно по киноверсии легендарного фильма «Летят журавли» с Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях.  Постановку творческий коллектив театра готовил к  75-летию Победы, то есть премьера должна была состояться в мае, но коронавирус внёс в планы театра свои коррективы. Первые впечатления о прошедшем просмотре премьеры довольно разноречивые. Но единодушие зрителей  проявилось в одном – театр в тот день не был готов к  их приёму - из-за холода в зале пришлось сидеть в верхней одежде. Будет ли теплее и уютнее в день премьеры, в самом  театре ответить не могли, но на всякий случай предупредили – оденьтесь потеплее.

Пьеса Виктора Розова «Вечно живые» занимает особое место в прозе и драматургии военной тематики. Она выдержала испытание временем и уже не только дети, а внуки и правнуки первых зрителей сопереживают ее героям. В ней как в зеркале отразилась трагическая судьба людей военного поколения, которые ушли, недолюбив. 

Постановку спектакля осуществил режиссёр Карен Нарсисян, с 2018-го года - художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра им.К.С. Станиславского. До этого - художественный руководитель московского театра «Буфф», создатель и руководитель театрального товарищества «Старый театр», главный режиссёр Московского драматического Театра на Перовской, главный режиссер Рязанского государственного областного театра драмы. Художник – постановщик спектакля – Ольга Лагида.

В главных ролях - Екатерина Девятова (Вероника), Дмитрий Олейников (Борис), Александр Бауэр (Марк).

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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