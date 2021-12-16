Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

Неформатный концерт японского маэстро Кеничи Симура прошёл вчера, 15 декабря, в Челябинской филармонии. В исполнении академических филармонических коллективов со сцены Концертного зала имени Сергея Прокофьева прозвучали саундтреки к культовым аниме-сериалам «Наруто», «Евангелион», «Сейлор Мун», мультфильмам Хаяо Миядзаки, а также компьютерным играм «Final Fantasy», «Dark Souls», «Silent Hill» и многим другим.

И хотя это была далеко не первая встреча Кеничи Симура с челябинским зрителем, интерес к выступлению оказался огромным: билеты были распроданы практически на все места. А всё потому, что в этот вечер Кеничи Симура впервые дирижировал в новом качестве - главного приглашенного дирижера Южно-Уральского симфонического оркестра.

Что такое «главный приглашённый дирижёр» и что даёт этот статус его обладателю, пояснил главный дирижёр филармонии Адик Абдурахманов. По его словам, это «зарубежный дирижёр, который приглашается в филармонию чаще других иностранных дирижёров». И таким дирижёром, как раз таки и является Кеничи Симура. Поэтому подписание соглашения с японским коллегой было логичным продолжением многолетнего сотрудничества.

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«Иностранные дирижёры бывают у нас очень редко, а Кеничи Симура даёт концерты уже в шестой раз. Мало того, что он нравится всей публике, которая обычно ходит к нам, он нравится и той публике, которую мы не можем затащить в наш концертный зал – 20- и 30-летним. Они приводят на его концерты своих жён, детей, подруг. Потому что они выросли на японском аниме. Да что говорить, мои дети! Им 30 лет и им интересно смотреть этого «Наруто»! Думаю, вот что там [они нашли]. Но вот для меня вся эта народная фантастика непонятна, а для них понятна», - пояснил художественный руководитель Южно-Уральского симфонического оркестра.

Словно подтверждая слова Адика Абдурахманова, большинство зрителей минувшего выступления оказались молодыми людьми до 30 лет. При этом значительная часть мест в партере была занята не возрастной молодёжью, а подростками - теми самыми «зумерами», которых часто критикуют за зависимость от интернета и гаджетов. Теперь они восторженно впитывали в себя происходящее на сцене, сами удивляясь тому, откуда берётся этот восторг.

Впрочем, смартфоны никуда из их рук не исчезли, но пользовались они ими только для того, чтобы снять на видео самые «мощные» композиции. И по тому, сколько экранов телефонов загоралось на той или иной песне, можно было понять её популярность. Симпатии молодой публики можно было легко считать и по тому негромкому, но хорошо различимому гулу, который прокатывался по рядам после объявления очередной композиции. «Токийские мстители», - бодро произносит ведущая, и тут же каскадом проносятся приглушённые возгласы от простого «Ого!» до «Ничего себе!».

Но удивляться на концерте Кеничи Симура пришлось не только подросткам, но и взрослому, опытному зрителю. Изумление вызывало то, как непринуждённо симфонический оркестр превращает привычные, «попсовые» мелодии в «живую», объёмную и всепроникающую музыку. Так, настоящим фокусом кажется исполнение музыкантами известного мотива из компьютерной игры «Марио». Плоский, однообразный трек (иначе его сложно назвать) вдруг становится настоящей музыкой. Вопрос «Как они это делают?» заставляет пристально следить за движением смычков, но вопрос так и остаётся без ответа.

Благодаря эксперименту с исполнением «неформатных» композиций Челябинская филармония уже приобрела новую аудиторию. В антракте старшеклассники и студенты оживлённо обсуждали любимые аниме-сериалы и делились впечатлениями от услышанного. При этом некоторые из них пришли на концерт во второй раз.

«Герои аниме – это такие же подростки, как мы, - поделилась своим мнением ученица школы № 154 Виктория Подольская. - И их переживания мне очень близки: по поводу того, что ты не похожа на других и тебя не примут, что кто-то окажется лучше тебя, что ты не оправдаешь чьих-то ожиданий. А музыка воспринимается здесь совсем по-другому. Ты прямо чувствуешь все эти…не могу объяснить, но это совсем другие ощущения! Инструментальная музыка она другая, живая, можно сказать».

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Были среди зрителей и родители, которые пришли вместе с детьми помладше. Во время программы они тайно поглядывали на своих чад и, довольные тем, что ребёнку нравится, вновь погружались в искусство. И здесь музыка выступала способом лучше понять друг друга. Вообще, взаимопонимание и лёгкость на концерте японского маэстро ощущались во всём: в отношениях дирижёра и оркестра, зрителя и музыкантов, между родителями и детьми, ценителями классической музыки и любителями творческих экспериментов.

А когда ведущая легко бросила в зал вопрос «Кто знает, какие слова звучат в конце этой песни, ну, конечно, кроме ДжоДжо?» и так же легко и молниеносно получила ответ «Sono chi no sadame!!!» («Та судьба, что в их крови» - прим. автора), то окончательно стало понятно, что филармония нашла общий язык с молодым поколением. И говорит на нём главный приглашённый дирижёр Кеничи Симура.