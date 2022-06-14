Челябинская область впервые увидит «Аркаимское солнцестояние»

На территории заповедника «Аркаим» в Челябинской области с 20-го по 22-е июня пройдет карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние», во время которого параллельно будут работать пять площадок. В афише события представлено 27 мероприятий.

Проект челябинской областной общественной организации «Ассоциация развития туризма» еще зимой получил грант губернатора и реализуется впервые.

Участниками форума станут мастера, солисты, творческие коллективы со всей страны: гости приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Верхнеуральска и даже из Якутии. В общей сложности на фестиваль заявились около 80-ти участников.

В программе карнавала - концерты, спектакли, перформансы, кинопоказы, многочисленные мастер-классы, научная конференция, а также фестиваль воздушных змеев и обжиг скульптуры.

Открытие карнавала состоится вечером 20-го июня. Зрители увидят drone оперу «Тела Платона», концерт группы «Сказы леса». С наступлением темноты начнется музыкально-керамический перфоманс, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Художник-скульптор, керамист Станислав Курамин уже вылепил шамотную скульптуру, которая предварительно должна обсохнуть. 20-го июня фигуру подвергнут обжигу, который продлится около десяти часов. Финальный, вечерний этап будет сопровождать пение Олены УУТАй – известной исполнительницы на якутском варгане (хомусе) и мастера горлового пения. Певица использует несколько видов северного горлового пения, притом не обычных, а имитирующих звуки природы и ее явления, голоса разнообразных птиц и животных. Такие звукоподражания она издает в том числе и при помощи хомуса.

Во второй день карнавала будет работать сразу пять площадок. Главными мероприятиями станут премьера нового мультфильма об Аркаиме, показывать который в кинозале будут в течение всего дня, и концерт легендарной рок-группы «Калинов мост» у горы Шаманки. В этот же день запланированы фестиваль воздушных змеев, спектакли, перформансы, мистерии.

В рамках научной молодежной конференции «Горизонты цивилизаций» состоятся лекции, посвященные культуре народного костюма, уличному театру, развитию российского кино. На площадке для мастер-классов желающие смогут овладеть основами интуитивного рисования, научиться играть на бубнах, барабанах, диджериду. В общей сложности запланировано семь обучающих программ.

Завершит второй день фестиваля спектакль «Мистиарий» профессионального уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург).

Рано утром 22-го июня туристов пригласят встретить рассвет на горе Любви. Музыкальный перформанс станет заключительным мероприятием карнавала.