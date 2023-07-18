Челябинская публичка открыла читальный зал в Саду Победы

В четверг, 20 июля, Челябинская публичная библиотека расширит географию своей деятельности и откроет Летний читальный зал в Саду Победы. Теперь весь спектр библиотечных услуг будет открыт в парке каждый четверг с 12 до 15 часов.

Здесь можно будет почитать книги из фондов Публички, полистать свежие журналы и газеты, побывать на экскурсии в передвижной библиотеке КИБО (Комплекса информационно-библиотечного обслуживания).

Каждую неделю для челябинцев и гостей города будет представлен просмотр литературы по определенной тематике – от советов для родителей первоклашек до правил современного блогинга.

Все желающие смогут принять участие в различных увлекательных конкурсах и викторинах, научиться делать оригинальные вещицы своими руками на интересных мастер-классах. А во время общения со специалистами Отдела краеведения можно будет узнать ранее неизвестные факты из истории родного города.