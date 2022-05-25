Челябинский камерный театр приглашает на психологические тренинги

В четверг, 26 мая, в Камерном театре Челябинска стартует серия психологических тренингов. В роли коуча выступит актер и хореограф Камерного театра Андрей Заостровский. Мастер-класс будет посвящен психологии отношений.

«Мы продолжаем расширять театральное пространство и запускаем серию образовательных инициатив. Идею подсказал сам Андрей, который уже 10 лет успешно работает как бизнес-психолог и не только в России. Среди его клиентов Американская компания Princess Cruises. То есть в театре есть собственный психолог. Почему бы не использовать такую возможность? Думаю, проект должен получиться интересным», - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Как отметила пресс-сектерать театра Виктория Олиферчук, Андрей Заостровский проходил обучение в Германии и Москве. Его наставниками были Герхард Штай, Гунхильд Бакса, Марианна Франке-Грикш, член московского общества семейных терапевтов и консультантов Ольга Троицкая, практикующий психотерапевт Михаил Бурняшев. Знания и умения Заостровского оценили участники телепроекта «Просто.Бизнес». Теперь Андрей готов поделиться опытом с челябинцами.

В рамках мастер-классов участники узнают: почему происходят конфликты и как их погасить, как вести диалог через осознание и многое другое.

Мастер–класс «Психология отношений» начнется в 18 часов 30 минут в Камерном театре (ул. Цвиллинга, 15, второй этаж, вход через СТД).