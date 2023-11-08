08.11.2023
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
07.11.2023
Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА
07.11.2023
«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых
07.11.2023
Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище
07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
07.11.2023
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023