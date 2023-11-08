Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске

Челябинский образцовый вокально-хоровой коллектив «Детство» стал лауреатом первой степени III международного конкурса «Славянские мотивы» в Минске.

Воспитанники Детской школы искусств №3 представили на суд жюри песню челябинского композитора Анатолия Кривошея, популярную русскую народную песню «Порушка Параня» в современной обработке.

Кроме того, лауреатом первой степени стал ансамбль девушек ДШИ №3. Высшие награды конкурса также получили солистки коллектива Дана Непочатова, Софья Корабельникова, Валерия Тормина, Софья Русакова и Александр Кутепов.

Как рассказали в управлении культуры Челябинска, все ребята занимаются вокалом под руководством педагога высшей категории, заместителя директора ДШИ №3 Ольги Балицкой.

Отметим, за победу в конкурсе «Славянские мотивы» боролись коллективы из Томска, Набережных Челнов, Москвы и Московской области, Республики Саха (Якутия), Ленинградской области, Минска.