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Челябинский кукольный театр переезжает

Челябинский театр кукол имени Вольховского переезжает на новую, более вместительную площадку. С 13 марта спектакли будут проходить на сцене Дворца культуры Челябинского электровозоремонтного завода (ДК ЧЭРЗ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства культуры Виктория Олиферчук, очередной переезд связан с ремонтом, который проводится в здании театра в рамках нацпроекта «Культура» и продлится несколько лет. Техническое оснащение ДК ЧЭРЗ позволяет перенести на новую сцену большую часть репертуара и принять зрителей разных возрастных групп – начиная от самых маленьких, включая подростков и взрослого зрителя.

«Зрительный зал в ДК гораздо более вместительный, чем площадка, оборудованная в выставочном зале союза художников, где на данный момент работает труппа театра, - пояснил главный режиссер театра кукол Александр Борок. - Теперь, даже в условиях ограничения посещаемости зрелищных мероприятий, мы сможем принять порядка 100 зрителей, в то время как в выставочном зале было только 50 мест».

Спектакли будут проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье. Здесь же артисты приступят к репетициям нового спектакля для взрослых «Любовь и голуби», премьера которого также состоится на сцене ДК ЧЭРЗ.

Билеты приобрести в городских зрелищных кассах, сайте и в ДК ЧЭРЗ.