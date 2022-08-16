Челябинский «Малахит» выступит на фестивале оркестров в Кремле

Челябинский Государственный русский народный оркестр «Малахит» удостоен высокой чести - выступить на главной сцене страны, в Государственном Кремлёвском Дворце. В этом году гордость Южного Урала, бренд и визитная карточка его музыкального искусства, чья известность давно перешагнула границы своего региона, отмечает своё 35-летие. Все эти годы им руководит его создатель народный артист России, Почётный гражданин Челябинской области, профессор Виктор Лебедев. Такой подарок для маэстро и его талантливого коллектива, который объездил с концертами всю область («от Аши до самых до окраин»), но, к сожалению, давно не пересекал её границы, был воспринят с благодарностью и восторгом не только музыкантами, но и многочисленными поклонниками.

Фестиваль национальных оркестров России, в гала-концерте которого 18 сентября примет участие «Малахит», проводится Министерством культуры Российской Федерации впервые. Он станет одним из значимых и знаковых событий Года культурного наследия народов России. На сцену Кремля выйдут лучшие народные оркестры из 15 регионов, музыканты приедут из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и других городов страны.

Организатор фестиваля – Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке Министерства культуры РФ. В списке участников фестиваля Челябинский «Малахит» не затерялся, он назван в числе первых. Вот этот список, опубликованный на сайте РИА Новости : «На главную сцену страны выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Государственный русский народный оркестр «Малахит», Оркестр русских народных инструментов «Метелица», Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, Оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова, Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО-Алания имени Б. Газданова и другие известнейшие российские коллективы».

Как сообщил художественный руководитель фестиваля и Русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Зыкиной Дмитрий Дмитриенко, вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, такие признанные мэтры, как Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе, а также популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и известнейшие исполнители русской песни. В их числе Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Надежда Крыгина, Ирина Крутова и другие. И впервые в Кремле зазвучит русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. Ведь одной из главных целей этого фестиваля в Кремле является сохранение и приумножение традиций исполнительства на национальных народных инструментах.