Челябинский Микеланджело отметил день рождения

В декабре текущего года отметил 91 год народный художник России, Почетный гражданин Челябинска скульптор Вардкес Авакян.

Молодым человеком в середине 1950-ых годов он приехал в Челябинск. Как скульптора его привлекло Коелгинское месторождение мрамора, одно из крупнейших в мире.

Один из его почитателей, оставивший запись на странице Фонда культуры Челябинский области, назвал его челябинским Микеланджело. Он подчеркнул, что никто из челябинских скульпторов так, как он, не работает с мрамором, отсекая от бесформенного куска все лишнее. Авакян - олицетворение мудрости и глубины художника. Он мыслитель и философ, написал он.

Учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер отметила на своей странице в соцсети, что с народным художником Вардкесом Авакяном познакомилась в 2019 году.

«Он был одним из первых людей, к кому я поехала знакомиться, чтобы погрузиться в историю Челябинска, почувствовать его характер. Ведь для нас облик Челябинска связан именно с его работами, а это монумент «Игорь Курчатов», памятники Глинке, Прокофьеву, облик ЮУрГУ - памятники студенту, Прометей и Ника», - написала она.

Пообщавшись и выслушав пожелания скульптора, Ирина Николаевна передала их главе города Наталье Котовой. После этого от памятника Курчатову были убраны наружные провода, сделана новая подсветка ядра атома. А в драмтеатре были установлены новые постаменты для мраморных скульптур мастера.

Так получилось, что совсем юным мальчишкой мне удалось побывать в мастерской у Льва Головницкого и Виталия Зайкова, автора «Сказа об Урале». А вот в мастерской Вардкеса Авакяна, к сожалению, не был.

Эту фотографию сделал с ним на одной из челябинских выставок. Узнав его, подошел и попросил попозировать возле одной из представленных в экспозиции его работ – скульптуры Игоря Курчатова.

«Пригодится для будущей книги об уральских художниках», - сказал я. Скульптор улыбнулся и выполнил просьбу.