Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей

Завтра, 10 июня, Челябинский Новый Художественный Театр выйдет на сцену VIII Международного фестиваля «У Троицы», который с 3 по 11 июня проходит в Сергиевом Посаде. В афише фестиваля, посвящённом 350-летию Петра Первого, спектакли 14 театров из Казахстана, Армении, Москвы, Ярославля, Омска, Белгорода, Брянска, Вологды, Нижневартовска и других городов.

Все мероприятия смотра, а это не только спектакли, но и конференции, режиссерские лаборатории, мастер-классы, которые проходят на разных площадках «У Троицы», рассказывают об истории России в разные ее периоды. Челябинский Новый Художественный Театр участвует в этом форуме в третий раз. В прошлом году за спектакль «Светлые души» он был награждён дипломом в номинации «Лучший спектакль фестиваля». В этот раз НХТ представлен в фестивальной афише двумя названиями: поэтическим моноспектаклем о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!» в постановке ведущего актёра НХТ Александра Майера и спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас», поставленным главным режиссёром театра Евгением Гельфондом.

Оба спектакля будут представлены жюри и зрителям в один день, 10 июня. На следующий день (11 июня) состоится торжественное закрытие фестиваля «У Троицы». И НХТ из Сергиева-Посада сразу переедет в Вологду на другой не менее знаменитый международный театральный фестиваль - «Голоса истории», где также покажет спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас». Спектакль пройдёт дважды – 14 июня в самой Вологде, а 16-го июня в старинном городе Череповец Вологодской области. В 2018 году театр привозил на фестиваль «Голоса истории» драму «К тебе, Земля обетованная!» и получил тогда диплом лауреата (главный приз) в номинации «Спектакли в традиционных театральных помещениях, отображающие исторические события и исторических персонажей» и специальный диплом «За сценический дуэт», отметивший талантливую работу актёров Александра Майера и Ксении Бойко.

Пока НХТ представляет своё искусство на фестивалях, в его доме с прошлого месяца начался новый этап масштабного ремонта. Но, как утверждают руководители НХТ - директор Антон Токарев и главный режиссёр Евгений Гельфонд - деятельность театра по погружению в сценическое искусство и смыслы больших авторов, не прекратится. За четыре месяца ремонта здания около 50 выездных спектаклей пройдут в Миассе, Копейске, Аше, в учебных заведениях и детских летних здравницах. А в одном из челябинских ДК будут продолжаться репетиции нового спектакля, предназначенного для открытия нового сезона в обновлённом доме НХТ.