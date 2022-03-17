Челябинский режиссёр вошёл в состав Молодёжного совета СТД России

Главного режиссёра Челябинского молодёжного театра Ивана Миневцева избрали в состав Молодёжного совета Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба Министерства культуры Челябинской области. В течение следующих пяти лет Иван Миневцев сможет принимать активное участие в решении актуальных проблем театральной жизни Южного Урала и работе СТД.

Всего в состав Молодёжного совета СТД вошли 17 актёров и режиссёров из разных театров страны – Архангельска, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Барнаула, Санкт-Петербурга, Москвы и других. В качестве консультанта свою работу в молодёжном совете начнут театровед Варвара Ципина и администратор круглого стола «Театры малых городов России» на фестивале «Золотая Маска» Анастасия Ильина.

Отметим, что Иван Миневцев создал несколько уникальных для нашего региона проектов: это фестиваль-лаборатория иммерсивного театра PULSE, одноимённый фестиваль современного искусства и режиссёрская лаборатория «Контур». Главный режиссёр Молодёжного театра является стипендиатом премии имени Анатолия Эфроса, лауреатом российской театральной премии «Золотой лист». В Челябинске Иван Миневцев дебютировал в 2017 году с постановкой «Бунин.Рассказы».