Челябинский театр драмы стал рекордсменом Ярославского «РОЗОВФЕСТ»

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова на Всероссийском фестивале «РОЗОВФЕСТ», который проходил в Ярославле, получил самое большое число наград. Эту приятную новость корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова.

Челябинцы представляли на престижном фестивале спектакль

«Номер 6» по мотивам повести А.П. Чехова «Палата №6» в инсценировки Юлии Поспеловой, поставленный режиссёром Данилой Чащиным. По итогам Ярославского театрального форума этот спектакль удостоен наград в трёх главных номинациях: «Лучший спектакль большой формы» - спектакль «Номер 6», режиссер Данил Чащин, «Лучшая мужская роль первого плана» - Николай Осминов за роль Андрея Рагина, «Лучшая мужская роль второго плана» - заслуженный артист Татарстана Владимир Зайцев за роль Сергея Сергеевича.

Пятый Всероссийский фестиваль «РОЗОВФЕСТ» проходил со 2 по 7 марта

на сцене Ярославского Театра юного зрителя имени В. С. Розова.

Фестиваль тоже носит имя Виктора Сергеевича Розова – известного советского драматурга и сценариста, с личностью которого связано рождение ТЮЗа. В этом году программа фестиваля формировалась экспертным советом, в состав которого вошли ведущие специалисты в области современного театра. И впервые смотр был конкурсным, что стало

возможным благодаря появлению авторитетного профессионального жюри в составе театроведа, театрального критика Владимира Кантора,

театрального критика и эксперта премии «Золотая маска» Ксении Аитовой,

театрального критика и драматурга Ляли Петуховой и культуролога, доцента

кафедры общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ Вячеслава Летина. После просмотров спектаклей они проводили их обсуждение с творческими коллективами. Высокая оценка известных критиков спектакля «Номер 6» Челябинского театра принесла ему звание рекордсмена среди остальных театров-участников прошедшего форума.