Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению

Челябинскому театру кукол имени В.А.Вольховского в апреле предстоит погружение в два значительных творческих события. Сначала в Оренбурге, где с 19 по 23 апреля пройдёт творческая лаборатория театров кукол «ТеатрTerra. Арт-погружение с Маленьким принцем». Челябинские кукольники представят в лаборатории спектакль по произведению Дмитрия Мамина-Сибиряка «Сказка о том, как жила была последняя Муха». Второе событие – встреча челябинских зрителей с театром «Буратино» из Магнитогорска

«В этом уникальном проекте примут участие двенадцать театральных коллективов из Москвы, Владимира, Уфы, Самары, Белгорода, Перми, Набережных Челнов, Мытищ, Выборга и Оренбурга. В афише - классические и экспериментальные постановки, адресованные зрителям разных возрастов, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ»о первом событии заведующая литературной частью театра кукол Челябинска Светлана Кондюрина. - Также в рамках лаборатории пройдут читки пьес, написанные специально для театров кукол и встречи с их авторами. По словам художественного руководителя Оренбургского театра кукол Вадима Смирнова, одна из целей проекта состоит в том, чтобы познакомить оренбуржцев с интересными экспериментами и открытиями в области кукольного искусства.

Спектакль челябнцев пройдет на сцене Оренбургского театра кукол 20 апреля. Поставленная в жанре вымысла со смыслом по произведению уральского писателя, история последней Мухи рассказывает о взрослении, которое неизбежно сопровождают заблуждения, прозрения, разочарования и, конечно же, радость открытия и постижения мира.

А 25 апреля (в 14-00) Челябинский театр кукол примет на своей сцене коллег из Магнитогорского театра кукол «Буратино». Они представят челябинцам спектакль «Умка» про очаровательного, обаятельного, умного и жизнерадостного белого медвежонка.

Магнитогорские и челябинские кукольники не просто коллеги, они давние друзья. А друзья всегда готовы поделиться друг с другом своим лучшим спектаклем, а значит - хорошим настроением. «Умка» именно такой спектакль, добрый, красивый и одновременно поучительный. И ещё он семейный, то есть не только для детей, но и для их родителей.