17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
17.04.2023
Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак
17.04.2023
Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению
21.03.2023
Кукольники Челябинска встречают свой праздник… ударным трудом
04.03.2023
Юбилей артиста Челябинского театра кукол: 60 лет и более 60 ролей.
02.03.2023
Кролик Эдвард возвращается к зрителям Челябинска
19.12.2022
Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023