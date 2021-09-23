Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского в ближайшую субботу, 25 сентября, проведет экологическую акцию. Поводом для неё послужил спектакль «Русалочка», премьера которого состоится в конце ноября.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, жанр будущей постановки режиссер Аглая Жюгжда и художник Ксения Ольховская обозначили как «экологическая сказка для семейного просмотра». При этом основная линия любви Русалочки к Принцу будет сохранена. Но эта романтическая история произойдёт в спектакле на фоне техногенной катастрофы, когда поверхность моря заполнена плавающим мусором, когда воздух непригоден для дыхания, а сама природа становится враждебной человеку. Но даже тогда остаётся надежда на любовь, чистую и возвышенную, для которой нет преград.

По задумке постановщиков спектакля, декорации и куклы будут выполнены из пластиковых бутылок, жестяных банок, крышек, пробок, батареек и прочих материалов, которые люди ежедневно выбрасывают в мусорные баки. Театр просит челябинцев, желающих принять участие в акции, принести именно такие материалы, которые в умелых руках художников, бутафоров и мастеров по изготовлению кукол могут стать предметом искусства.

К участию в акции театр приглашает волонтеров и всех неравнодушных жителей города.

Акция пройдет с 11:00 до 13:00 по прежнему адресу театра кукол - улица Кирова, 8.

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