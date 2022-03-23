Челябинский театр оперы и балета финансово поддержал беженцев Донбасса.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в дни, когда вся Россия с тревогой следит за событиями, происходящими на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, коллектив театра не мог остаться в стороне от чужой беды и оказал благотворительную помощь беженцам.

«Правительство РФ сообщило, что наша страна готова разместить 95 тысяч человек, покинувших Украину, ДНР и ЛНР. Южный Урал примет 565 беженцев. Восьмого марта на сцене Челябинского театра оперы и балета был исполнен балет «Пахита». Весь доход, полученный за показ спектакля, был переведен на счет для сбора помощи беженцам из Донбасса, открытым региональным отделением партии «Единая Россия». Таким образом, мы выразили нашу поддержку людям, вынужденным покинуть родные дома. Верим, что скоро обстановка нормализуется!» - отмечают в театре.