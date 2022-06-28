Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона

Громкие премьеры, обновление театрального пространства, знаковые победы и масштабные фестивали - челябинский театр оперы и балета имени Глинки вспоминает, чем был интересен этот творческий год.

Юбилей и четыре новых спектакля

Этот сезон открыла череда мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею театра. Сначала зрителям представили премьеру оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», затем состоялся грандиозный гала-концерт, в котором приняли участие ведущие солисты оперной и балетной трупп, оркестр и хор театра. Режиссером этих событий выступил заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов (Мариинский театр). Еще одним сюрпризом для публики стала опера «Жизнь за царя» – декорации спектакля были полностью отреставрированы, что придало постановке новое дыхание.

В этом сезоне репертуар театра пополнил новый мюзикл для детей – «Волшебный посох Деда Мороза» Владимира Баскина. Режиссером-постановщиком и хореографом выступила обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной театральной премии (Беларусь) Александра Тихомирова.

На челябинскую сцену вернулась эпическая опера «Руслан и Людмила» Михаила Глинки в новой режиссерской версии Вадима Кейша. В спектакле не используются декорации – монументальные образы Киевской Руси создаются через видеопроекцию и костюмы, изготовленные по эскизам народного художника России Вячеслава Окунева.

По традиции в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» состоялась премьера балета. Зрителям представили спектакль «Корсар» Адольфа Адана в постановке народного артиста России Юрия Клевцова. Балет поражает своим масштабом, реалистичным визуальным оформлением и интересными хореографическими решениями.

Занавес, шкатулка и музей

В год 65-летнего юбилея Челябинский театр оперы и балета преобразился изнутри. Зрительный зал украсил новый антрактно-раздвижной занавес, выполненный в мастерской Санкт-Петербурга по эскизам знаменитого художника Дмитрия Чербаджи. При изготовлении изделия использовался специальный театральный бархат высокой плотности, который отлично драпируется и держит складку, имеет высокие акустические характеристики, является трудновоспламеняемым, хорошо воспринимает сценический свет.

Изменилось и пространство третьего этажа. Нишу фойе украсил необычный арт-объект – музыкально-кинетическая шкатулка. Создателем конструкции высотой три с половиной и шириной два метра выступил театральный художник Виктор Плотников. На четыре минуты и десять секунд зрители становятся свидетелями завораживающего действия, которое отсылает к истории оперного искусства. Под восхитительный саундтрек, собранный из музыкальных произведений разных эпох, механизмы шкатулки вращаются и меняют декорации внутри стеклянного куба.

Одним из знаковых событий этого сезона стало и открытие музея. В нем многолетняя история театра рассказывается через раритетные экспонаты и интерактивные панели. Устройство сцены, макет декораций, гримерный столик, гастрольная карта – это и многое другое ждет наших посетителей. Музей челябинского театра не только снискал популярность у зрителей, но и стал лауреатом в номинации «Лучший мультимедийный музейный проект» IV всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

Гастроли Большого театра

В этом сезоне главный театр страны дважды приезжал в наш город. Гастроли состоялись в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России при финансовой поддержке программы «Большие гастроли», реализуемой Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

На нашей сцене артисты Большого театра исполнили оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» – спектакль, который был представлен в 8 номинациях Российской национальной театральной премии «Золотая маска», а также легендарный балет «Жизель» Адольфа Адана в постановке знаменитого хореографа Юрия Григоровича.

Победы в конкурсах

Артисты театра успевали не только разучивать партии новых спектаклей, но и участвовать в профессиональных конкурсах. Солисты балетной труппы Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев в октябре прошлого года стали лауреатами I премии и обладателями золотых медалей VIII международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», который состоялся в Сочи. А под конец этого сезона с успехом выступили в Москве на XIV международном конкурсе артистов балета и завоевали третье место.

Артисты оркестра Екатерина Жалилова и Михаил Беляев стали лауреатами VI международного конкурса-фестиваля Concerto virtuoso, который состоялся в Москве, и международного конкурса-фестиваля в Красноярске. Светлана Багинская заняла призовое место на II Всероссийском конкурсе струнных ансамблей в Уфе. Лауреатами Московского международного конкурса-фестиваля стали Инна Шнейдер и Елена Федотова. Мастерство Инны также высоко оценили на международном фестивале в городе Пласте. Дарья Титова и Вероника Ковалева заняли призовые места на Международном конкурсе-фестивале в Барселоне.

На 31-м ежегодном областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2021» челябинский театр представил балет-феерию «Сказки Гофмана» и одержали победу в двух номинациях: «Лучшая работа художника-постановщика» (Сергей Новиков) и «За мастерство актерского перевоплощения» (Алексей Сафронов).

Оформление спектакля «Ромео и Джульетта», разработанное Дмитрием Чербаджи, отметили на международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации».

Солисты оперы Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин, Алексей Пьянков и концертмейстер по классу вокала Анастасия Пашнина получили специальный приз Международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat».

Два фестиваля

В этот творческий год Челябинский театр оперы и балета провел два масштабных фестиваля. С 16 ноября по 23 декабря состоялся международный фестиваль классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики». На челябинской сцене выступили солисты Новосибирского театра оперы и балета Максим Аниськин, Андрей Триллер, солистка Московского театра «Новая опера» Ксения Нестеренко, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка России, лауреат премии президента РФ, член совета по культуре и искусству при президенте РФ Екатерина Мечетина, ведущая солистка театра «Астана Опера», народная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова, солисты Мариинского театра Михаил Колелишвили и Вадим Кравец, а также театр балета Бориса Эйфмана со спектаклем «По ту сторону греха».

Ярким завершением сезона стал XIII международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Помимо премьеры Челябинского театра оперы и балета, в его программу вошли спектакли: балет-феерия «Конек-Горбунок» Башкирского государственного театра оперы и балета, третий акт балета «Дон Кихот», Brahms Party и «Вальпургиева ночь» театра «Урал Опера Балет», а также балет «Раймонда» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.