05.09.2023
«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям
05.09.2023
В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов
05.09.2023
Новые горизонты ГРЦ Макеева
05.09.2023
На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк
05.09.2023
В публичке появились «Открытые книги»
05.09.2023
Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли
Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли
25.08.2023
В опере «Аида» на челябинской сцене партию Амнерис исполнит блистательная Оксана Волкова
23.08.2023
Мюзикл «Алые паруса» увидят челябинцы в октябре
19.08.2023
В сентябре в спектаклях на сцене челябинской оперы выступят новые солисты
10.07.2023
«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023