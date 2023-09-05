Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли

В Челябинском театре оперы и балета презентовали новогоднюю афишу. Челябинцы и гости города с 22 декабря по седьмое января увидят спектакли «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев» и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…».

В пресс-службе театра рассказали подробности о каждом спектакле:

Мюзикл в формате шоу

Спектакль «Двенадцать месяцев» подарит атмосферу праздника и новогоднее настроение зрителям самых разных возрастов. Это яркий, увлекательный и фееричный мюзикл. Вместе с девочкой Марушкой зрители отправятся в волшебный лес, где встретят злого Бармалея, загадочного Снежного человека, веселых Бабок Ежек с электрогитарами, и, конечно, главных героев – двенадцать месяцев. На Первом областном фестивале-конкурсе новогодних спектаклей мюзикл «Двенадцать месяцев» одержал победу в номинациях «Лучший спектакль в музыкальном театре», «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы».

Прославленный «Щелкунчик»

«Щелкунчик» по праву можно назвать одним из самых популярных спектаклей нашего репертуара. В челябинском театре этот балет Петра Ильича Чайковского поставил знаменитый творческий тандем хореографа, народного артиста России Юрия Клевцова и художника Дмитрия Чербаджи. Все происходящее на сцене завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, танцующие снежинки парят в воздухе. Но главное достоинство этого балета – гениальная музыка. Адажио, вальс цветов, танец Феи Драже, марш – эти мелодии создают атмосферу настоящего волшебства и знакомы практически всем.

Рождественский Штраус-концерт

По традиции в афишу включен Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…». Это событие – своего рода аналог всемирно известного концерта Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музикферайна, который проходит в Австрии с 1939 года. В челябинском театре программу составляет дирижер Александр Матушкин. На концерте обязательно звучит искрометная полька «Гром и молния», прославленный «Марш Радецкого», вальс «На прекрасном голубом Дунае» и другие великолепные сочинения композиторов австрийской династии. Ждут зрителей и музыкальные сюрпризы от оркестра и солистов оперной труппы.