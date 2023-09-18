18.09.2023
В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского
18.09.2023
Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов
18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
18.09.2023
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов
05.09.2023
Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли
25.08.2023
В опере «Аида» на челябинской сцене партию Амнерис исполнит блистательная Оксана Волкова
23.08.2023
Мюзикл «Алые паруса» увидят челябинцы в октябре
19.08.2023
В сентябре в спектаклях на сцене челябинской оперы выступят новые солисты
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023