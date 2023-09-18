Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов

В октябре зрители Челябинского театра оперы и балета имени Глинки увидят ряд постановок с новыми исполнителями.

Так, в этом сезоне оперную труппу театра пополнили два выпускника Уральской государственной консерватории: лауреат всероссийского и международного конкурсов Кристина Семенова и лауреат всероссийских конкурсов Вячеслав Болтачев. Впервые к зрителям артисты выйдут 15 октября - в опере «Аида» Джузеппе Верди.

«Партия Великой Жрицы – новое для меня амплуа, – рассказывает Кристина. – Великая Жрица взывает к Богу с прославлением и просьбой о помощи и защите. Этот образ статичен, но в этой статичности есть нечто особенное, эмоционально очень сильное и притягательное. Сцена приковывает к себе внимание зрителя и, бесспорно, является одной из запоминающихся».

В опере «Пиковая дама» Петра Чайковского 21 октября состоится дебют лауреата международного конкурса Алисы Чечель в партии Полины и лауреата международных конкурсов Никиты Забетчука в партии Чаплицкого.

А 25 октября в оперетте Франца Легара «Веселая вдова» роль Рауля Сен-Бриоша впервые исполнит Александр Бабаев.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, 28 октября зрителей ждет опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского с обновленным составом исполнителей. В заглавной партии выступит лауреат международного конкурса Виталий Савельев. Образ Гремина впервые воплотит лауреат международного и всероссийского конкурсов Артур Садиков. К дебюту в роли Ленского готовится лауреат международных конкурсов Денис Прокопьев.

«Партия Ленского интересная и непростая. Этот персонаж очень близок мне по состоянию души, но так сложилось, что сначала я спел партии героев-любовников вроде Герцога или Генриха, и уже спустя три года работы в театре, можно сказать, «дорос» до Ленского. Его образ изменяется на протяжении всего спектакля и в музыкальном плане, и в драматическом. В начале истории он свеж, порывист, воодушевлен, а в конце Ленский потерянный и разочаровавшийся, повзрослевший человек», – говорит Денис Прокопьев.