Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

Челябинский театр современного танца 13-го и 14-го июня покажет спектакли PLUMBUM и «Игроки» + NEFT на новой площадке – в учебном театре «Дебют» по адресу: улица Орджоникидзе, 36-А (обе постановки начнутся в половину седьмого вечера).
PLUMBUM – это спектакль, соединяющий в себе физический театр, современный танец и музыкально-драматические эпизоды (его покажут 13-го июня). В концепции времени проект PLUMBUM - это Прошлое.
Свинец как образ тяжелого, «закрытого» сознания человека и его души, которая забыла о своем высшем «Я», о связи с божественной частью себя. Она устала и нуждается в перерождении. Металл как символ невежества, агрессии, заслоняющими то важное и тонкое, что есть в каждом из нас.
Танцовщики предложат зрителю вместе с ними переосмыслить историю человеческих взаимоотношений в «железный» век цифровых технологий. Во время спектакля, прямо на глазах у зрителей, танцовщиками будут создаваться инсталляции из металлических конструкций, которые будут звучать, передвигаться и активно участвовать в театральном действии.
Авторский саунд-дизайн для спектакля создан исключительно из звуков металлов, соединяющихся в общую симфонию.
Труппа Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Поны выступит в роли, танцовщиков, музыкантов и драматических артистов.
Режиссер-хореограф: Ярослав Францев
Ассистент хореограф: Анна Румянцева
Исполнители: Денис Чернышов, Степан Баннов, Дарья Усольцева, Артем Сущенко, Андрей Зыков, Яков Парамошкин, Татьяна Крицкая, Александра Шалонина, Нурлан Нурушев, Владислав Морозов, Татьяна Лумпова, Елена Пришвицына, Мария Герасимова, Екатерина Дуйкова.
Драматургия: Илья Вольнов
Костюмы: Софья Кобозева
Саунд-дизайнер: Евгений Климин
Продолжительность: 70 минут.
Билеты можно купить здесь.
Спектакль «Игроки» (показ состоится 14-го июня) – это пластическая игра для семи танцовщиков.
Авторы Владислав Морозов и Елена Пришвицына размышляют на тему греха, и то, как каждый определяет это понятие для себя.
Семь грехов - пластическая игра для семи танцовщиков. Каждая игра подразумевает систему. И внутри игры скрыта некоторая проблема, которую игроки должны решить. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех.
Хореография: Елена Пришвицына, Владислав Морозов
Исполнители: Дмитрий Чегодарь, Татьяна Крицкая, Андрей Зыков, Мария Герасимова, Владислав Морозов, Рафаэль Тимербаков, Елена Пришвицына.
Свет: Евгений Вандышев
Текст: Константин Рубинский
Продолжительность: 70 минут.
Спектакль «NEFT» (показ состоится 14-го июня) - размышления на злободневную тему экологии.
NEFT – черное золото, жилы тела земли. Нефтяные капли и струи пробиваются наружу. Они выталкиваются, растекаются, обретая силу, сливаются в реки и бьют фонтанами. Человеческая сила разрушительна. Она похожа на робота, способную уничтожить все живое на земле...
Хореография: Денис Чернышов
Исполнители: Владимир Вдовенко, Денис Чернышов, Яков Парамошкин, Лидия Пономаренко
Свет: Евгений Вандышев
Автор музыки: Лидия Пономаренко
Продолжительность: 40 минут.
Билеты – здесь.
Все спектакли доступны по Пушкинской карте, также действуют групповые скидки.
Все подробности можно уточнить по телефону: +7(958)161-12-11.