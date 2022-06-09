Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

Челябинский театр современного танца 13-го и 14-го июня покажет спектакли PLUMBUM и «Игроки» + NEFT на новой площадке – в учебном театре «Дебют» по адресу: улица Орджоникидзе, 36-А (обе постановки начнутся в половину седьмого вечера).

PLUMBUM – это спектакль, соединяющий в себе физический театр, современный танец и музыкально-драматические эпизоды (его покажут 13-го июня). В концепции времени проект PLUMBUM - это Прошлое.

Свинец как образ тяжелого, «закрытого» сознания человека и его души, которая забыла о своем высшем «Я», о связи с божественной частью себя. Она устала и нуждается в перерождении. Металл как символ невежества, агрессии, заслоняющими то важное и тонкое, что есть в каждом из нас.

Танцовщики предложат зрителю вместе с ними переосмыслить историю человеческих взаимоотношений в «железный» век цифровых технологий. Во время спектакля, прямо на глазах у зрителей, танцовщиками будут создаваться инсталляции из металлических конструкций, которые будут звучать, передвигаться и активно участвовать в театральном действии.

Авторский саунд-дизайн для спектакля создан исключительно из звуков металлов, соединяющихся в общую симфонию.

Труппа Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Поны выступит в роли, танцовщиков, музыкантов и драматических артистов.

Режиссер-хореограф: Ярослав Францев

Ассистент хореограф: Анна Румянцева

Исполнители: Денис Чернышов, Степан Баннов, Дарья Усольцева, Артем Сущенко, Андрей Зыков, Яков Парамошкин, Татьяна Крицкая, Александра Шалонина, Нурлан Нурушев, Владислав Морозов, Татьяна Лумпова, Елена Пришвицына, Мария Герасимова, Екатерина Дуйкова.

Драматургия: Илья Вольнов

Костюмы: Софья Кобозева

Саунд-дизайнер: Евгений Климин

Продолжительность: 70 минут.

Билеты можно купить здесь.

Спектакль «Игроки» (показ состоится 14-го июня) – это пластическая игра для семи танцовщиков.

Авторы Владислав Морозов и Елена Пришвицына размышляют на тему греха, и то, как каждый определяет это понятие для себя.

Семь грехов - пластическая игра для семи танцовщиков. Каждая игра подразумевает систему. И внутри игры скрыта некоторая проблема, которую игроки должны решить. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех.

Хореография: Елена Пришвицына, Владислав Морозов

Исполнители: Дмитрий Чегодарь, Татьяна Крицкая, Андрей Зыков, Мария Герасимова, Владислав Морозов, Рафаэль Тимербаков, Елена Пришвицына.

Свет: Евгений Вандышев

Текст: Константин Рубинский

Продолжительность: 70 минут.

Спектакль «NEFT» (показ состоится 14-го июня) - размышления на злободневную тему экологии.

NEFT – черное золото, жилы тела земли. Нефтяные капли и струи пробиваются наружу. Они выталкиваются, растекаются, обретая силу, сливаются в реки и бьют фонтанами. Человеческая сила разрушительна. Она похожа на робота, способную уничтожить все живое на земле...

Хореография: Денис Чернышов

Исполнители: Владимир Вдовенко, Денис Чернышов, Яков Парамошкин, Лидия Пономаренко

Свет: Евгений Вандышев

Автор музыки: Лидия Пономаренко

Продолжительность: 40 минут.

Билеты – здесь.

Все спектакли доступны по Пушкинской карте, также действуют групповые скидки.

Все подробности можно уточнить по телефону: +7(958)161-12-11.