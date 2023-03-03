Через века: в Челябинске обсудили особенности культуры и этноса татар

Вчера, второго марта, в Челябинске в Музее археологии и этнографии ЧелГУ на семинаре из цикла «Экспедиционные поиски и находки» фольклористы и этнографы Челябинской области рассмотрели особенности культуры и этноса татар.

Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала поделились находками, рассказали об уже имеющихся текстильных и ювелирных экземплярах, задали свои вопросы коллегам.

Выступающие обсудили особенности татарского костюма, его вариативность. Были выделены его различия с башкирским, определены временные рамки и территориально-историческая принадлежность.

«Темы возникают стихийно, исходя из интереса участников. Это также зависит от того, в какие экспедиции и кто куда ездит», – ответила на вопрос о выборе темы заведующая лабораторией исторической реконструкции УНЦ Ольга Новикова. – И семинары в данном случае – это такой своеобразный обмен опытом, эмоциями, мыслями, информацией среди профессионалов и коллег. Что интересно, мы не работаем в формате научной конференции, а приветствуем камерность и неформальность. При этом мы всегда, конечно, рады гостям».

Добавим, что открытые семинары в Музее археологии и этнографии ЧелГУ стали проводится относительно недавно. Так, первое собрание состоялось в декабре прошлого года. И, по традиции, каждое завершается чаепитием, так что после всех обсуждений участники и в этот раз не пренебрегли традицией – почаевничали.

Следующая встреча состоится также в Музее, но уже 31 марта. Приходить могут все желающие, а особенно – те, кто любит историю и интересуется ею.