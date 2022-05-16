16.05.2022
В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения
16.05.2022
«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»
16.05.2022
Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка
15.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 мая
15.05.2022
Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»
13.05.2022
«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян
13.05.2022
Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль
12.05.2022
Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
12.05.2022
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022