«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

Выставка «О дивный новый мир: медиаискусство из коллекции «Галерея современного искусства» состоится в Челябинске в рамках фестиваля «Дебаркадер».

Экспозиция, которая откроется в Государственном историческом музее Южного Урала, посвящена новым медиа в искусстве. Ее представит постоянный партнер музея - «Галерея современного искусства» (Екатеринбург).

Как отмечают в музее, медиа-арт - вид искусства современности, его главный инструмент - новые медиатехнологии (цифровое искусство, компьютерную графику и анимацию, световые шоу, иммерсивные инсталляции, видеоигры, роботов c искусственным интеллектом).

Посетители увидят в экспозиции работы как с использованием уже традиционных техник - живописи и фото, так и современных (это лентикулярная печать, лайт-боксы). Центром притяжения обещает стать надувная скульптура в три метра высотой («Мое авокадо» Максима Свищева).

Выставка на «Дебаркадере» - отличный шанс познакомиться с работами действительно звездных художников, чье творчество признано по всему миру: AES+F участвовали в 52-й Венецианской биеннале; Ольга Тобрелутс провела свыше тридцати персональных выставок в России и за рубежом; Аристарх Чернышев - лауреат премии Кандинского-2009; Олег Доу стал «Фотографом года специальной номинации» International Photography Awards; Максим Свищев - номинант «Инновации» 2011-го года; работы Даниила Архипенко, Дарьи Кудиновой находятся в коллекциях разных стран.

Выставка будет работать в Историческом музее с 18 мая до четвертого июля.